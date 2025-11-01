Главные новости за 27 октября — 1 ноября. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Волгоградская областная дума сократит штат.

В Волгограде стали строить больше коммерческой недвижимости.

В Саратовской облдуме рассказали, почему регион вымирает, и что с этим делать. Министр соцзащиты сообщил, что рождаемость можно повышать за счет тематических конкурсов и фестивалей. Министр здравоохранения заверил, что решение демографического кризиса — в оснащении клиник региона современным оборудованием.

Саратовские промышленники не могут пользоваться текущими мерами господдержки из-за слишком высоких требований. При этом региональная помощь крайне ограничена из-за нехватки денег. Представители предприятий основной проблемой назвали отсутствие гарантий спроса.

Окружной суд разрешил пензенским ЛВЗ разливать водку под украинским брендом NEMIROFF.

Астраханцам простили ПДД-штрафы благодаря «Почте России». Региональный минтранс не смог доказать, что «Ростелеком», ответственный за фиксацию всех нарушений на дорогах, виновен в том, что водители не получили письменные уведомления о штрафах, поскольку десятки тысяч заказных писем потерял почтовый оператор.

В Саратове предложили класть на дороги вторсырье, чтобы экономить на щебне. Депутаты и главы районов обсуждали, как эффективнее использовать уже имеющиеся ресурсы. Выход нашелся в отработанном асфальте, который остается в том числе после ремонта дворов в регионе.

Футбольные клубы Саратова и Ульяновска назвали начавших массовую драку на трассе фанатов. По мнению саратовского «Сокола», начали болельщики из Самарской области. Предположительно, за нападением могли стоять фанаты тольяттинской «Лады», с которыми у ульяновских болельщиков давно сложились враждебные отношения.

Власти Ульяновска планируют протестировать троллейбусы саратовского и волгоградского производителей.

Юристы из Москвы массово судятся с коммерсантами из Саратова за авторские права. С августа этого года «Правовая группа «Интеллектуальная собственность» активизировала деятельность в статусе истца по всей России.

В Саратове приняли новый прожиточный минимум.

В Астрахани хотят ввести штрафы за препятствование отлову бездомных собак.

ПАО «Саратовэнерго» увеличило чистую прибыль по РСБУ на почти на 40%.

В Москве задержали хакеров за взлом учреждения в Астраханской области.

В Пензенской области зафиксирован рост промпроизводства на 3,4%. В то же время, в энергетическом секторе зафиксировано снижение производства на 6,9%

Доходы консолидированного бюджета Пензенской области превысили план в сентябре.

Чистая прибыль ПАО «Россети Волга» за девять месяцев выросла почти в три раза.

В Саратове депутаты нашли работу Фонда кластерного развития малоэффективной. По словам коммуниста Александра Анидалова, Фонд показал провал: вложенный капитал из-за инфляции обернулся потерей денег.

Сбер в Волгоградской области возглавил Роман Дубинский.

Дом.рф хочет продать здание колледжа в Волгограде на острове Людникова.

Мэр Саратова Михаил Исаев анонсировал расширение проезжей части на Славянской площади. Ранее господин Исаев сообщал о планах разместить на площади несколько посадочных платформ и создать парковочные места для личного транспорта.

В Астраханской области годовая инфляция достигла 7,9%.

В Саратове в пять раз сократили местные выплаты за контракт с Минобороны. Новая сумма составляет 450 тыс. руб.

В Саратове депутаты поддержали Владимира Попова на должность замгубернатора.

И.о. главы Красноармейского района стал Александр Бурмак.

Главой Кировского района Саратова назначен Андрей Марусов.

В Пензенской области хотят запретить использовать питбайки на дорогах.

Новая компания экс-мэра Астрахани собирается построить ЖК на набережной.

Суд арестовал бывшего заммэра Саратова Дмитрия Алексеева.

Проект крематория в Саратове за 10 млн сделает «Феррум-97» из Краснодара.

В Саратове экс-глава Волжского района Владимир Томашенцев получил срок за аварийные дома.

Саратовский губернатор заявил о сохранении субсидий на ремонт сельских дорог в следующем году.

Нина Шевченко