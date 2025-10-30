В Пензенской области зафиксирован рост промпроизводства на 3,4%

Промышленное производство в Пензенской области за девять месяцев этого года увеличилось на 3,4% по сравнению с 2024 годом, сообщает Пензастат. Основной вклад в рост внесли обрабатывающие отрасли, где производство возросло на 3,9%.

В то же время, в энергетическом секторе зафиксировано снижение производства на 6,9%, а в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов — на 4,7%. Добывающая отрасль также показала спад на 2,8%.

Особенно заметен рост в производстве пищевых продуктов, напитков, полиграфии, резины и пластмасс, а также в изготовлении готовых металлических изделий и мебели. Объем отгруженных товаров и выполненных работ в обрабатывающих отраслях за отчетный период увеличился на 27%, достигнув 344 млрд руб. В добывающей отрасли этот показатель вырос на 23,3% до 3,1 млрд руб., а в энергетическом секторе — на 5,2% до 19 млрд руб. Однако в сфере водоснабжения и утилизации отходов объемы снизились на 8,8% до 6,8 млрд руб.

Нина Шевченко