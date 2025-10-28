В Астраханской области годовая инфляция достигла 7,9%

В Астраханской области в сентябре 2025 года годовая инфляция достигла 7,94%, что выше августовского показателя в 7,61%. Такие данные предоставило Южное ГУ Банка России. Несмотря на рост, инфляция в регионе ниже средних значений по ЮФО (8,29%) и стране (7,98%).

В сентябре сильнее всего подорожали непродовольственные товары, тогда как услуги продолжили дешеветь. Годовой прирост цен на продовольственные товары в прошлом месяце достиг 10,79% (в августе — 10,49%). Особенно подорожали сыр и сливочное масло из-за издержек производителей: повлияли рост стоимости сырого молока, кормов, повышение затрат на электроэнергию, логистику и зарплату. После семи месяцев снижения цены на яйца начали расти, хотя за год они подешевели на 29,13%.

Цены на овощи из «борщевого набора» продолжили снижаться. Лук подешевел на 12,67%, морковь — на 11,29%, а картофель — на 6,18%. Это связано с поступлением нового урожая, который превысил показатели прошлого года.

Среди непродовольственных товаров значительно подорожали средства связи, инструменты и телерадиотовары. Цены на парфюмерию и косметику также выросли, а моторное топливо подорожало на 12,43% из-за высокого спроса. В то же время снизились цены на меховые изделия из-за скидок и низкого спроса.

Нина Шевченко