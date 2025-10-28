В Пензенской области хотят запретить использовать питбайки на дорогах

За девять месяцев этого года в Пензенской области зафиксировано значительное снижение числа ДТП, произошедших по вине несовершеннолетних. Об этом рассказал в ходе заседания первый заместитель председателя регионального правительства Олег Ягов.

По словам господина Ягова, за такой же период 2024 года в регионе произошло на 18,5% больше дорожных аварий, случившихся по вине детей. Как отметил начальник регионального управления Госавтоинспекции Денис Канайкин, недавно депутатам Законодательного собрания Пензенской области от его ведомства поступило предложение запретить на дорогах региона управление не зарегистрированными специальными механизированными мототранспортными средствами.

Предложение касается, прежде всего, питбайков, которые должны использоваться только на закрытых спортивных площадках. В поддержку законопроекта уже выступил председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.

Павел Фролов