Сбер в Волгоградской области возглавил Роман Дубинский

Сбербанк объявил, что управляющим Волгоградским отделением стал Роман Дубинский. До этого он работал на такой же должности в Западно-Сибирском отделении банка в Тюмени. Нового руководителя уже представили губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Сам Роман Дубинский назвал приоритетом для своей работы «укрепление сотрудничества с региональными властями и запуск крупных проектов». Председатель Поволжского банка Наталия Цайтлер сказала, что Волгоградский регион — один из ключевых для развития корпоративного и розничного бизнеса Сбера.

«Предстоит реализовать проекты, направленные на повышение доступности финансовых услуг, рост инвестиционной привлекательности области и поддержку социально-экономических инициатив. Роман Дубинский обладает необходимым опытом и энергией для решения этих задач»,— отметила Наталия Цайтлер.

Роман Дубинский родился в 1972 году в Тюмени, окончил Тюменский индустриальный институт и Тюменский госуниверситет, а также учился в London Business School. Работает в Сбере с 2013 года. В 2019-2022 годах руководил отделением в Астрахани, откуда перешел на работу в Тюмень.

Ярослав Малых