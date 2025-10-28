В Саратове депутаты поддержали Владимира Попова на должность замгубернатора

Владимир Попов скоро может избавиться от приставки «и. о.» и стать полноправным заместителем председателя правительства Саратовской области. На заседании комитета по госстроительству и местному самоуправлению облдумы большинство депутатов поддержало его кандидатуру. Окончательное решение облдума примет на ближайшем заседании.

Владимир Попов по образованию — учитель истории. Он возглавлял ГАУО СО «Центр образования «Родник знаний» в Энгельсе, а с 9 июля 2025 года стал ректором Саратовского областного института развития образования. С 7 октября он работает и. о. заместителя председателя правительства.

Кандидата представил вице-губернатор Саратовской области Михаил Орлов. Владимиру Попову на посту зампреда предстоит заниматься детьми, которые остались без попечения родителей, а также курировать культуру, искусство, физическую культуру, спорт, туризм, молодежную политику, профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защиту их прав. Господин Попов будет координировать работу министерства образования области, министерства культуры, министерства спорта, комитета молодежной политики и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве региона. Кандидатуру согласовал губернатор.

Вопросы к кандидату поступили только от депутатов от фракции КПРФ. Александр Анидалов спросил: «Какое отношение Владимир Попов имеет к спорту и сам занимался хоть каким-нибудь?»

«Спортивный туризм — это раз, а второе, что в тех образовательных организациях, в которых я работал, всегда поддерживал спорт, в том числе инновационный»,— ответил Владимир Попов. Он добавил, что это помогает отвлечь детей от гаджетов, а также спорт необходим будущим защитникам отечества: чтобы «наше государство было крепким, для этого нужно заниматься спортом», считает господин Попов.

Ему также задали вопрос о некорректной оптимизации среднего образования, особенно в селе, где у школ упразднили ряд юридических лиц. Эти проблемы назвал и раскритиковал даже председатель Госдумы Вячеслав Володин, когда приезжал в Саратов. Господин Попов сообщил, что уже составили дорожную карту, и частично те образовательные организации, которые стали филиалами, снова получат статус юридического лица. Это будут решать по принципу целесообразности. Пока такие шаги рассматривают только для опорных школ. Но эту работу уже начали. В следующем году эти школы станут юридическими лицами.

Депутат Владимир Есипов поинтересовался, как будут вести работу с несовершеннолетними: появится ли в Саратовском регионе что-то похожее на республику ШКИД под его руководством, чтобы дети своими руками могли выпускать какой-то продукт?

Владимир Попов заверил, что у него есть опыт в этом направлении: в 2016 году, когда в Центр образования, который он возглавлял, передали лагерь имени Володи Дубинина, он с коллегами работал с детьми-сиротами. А в 2020 году удалось получить лицензию на профессиональное обучение.

«Мы нашим детям начали давать рабочие профессии, и на лето мы их трудоустраивали совместно с центром занятости,— сообщил кандидат. — Поэтому этот вопрос будет стоять на повестке дня. Я буду его контролировать. Это действительно очень важно и нужно». Детям, которые состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, будут помогать получить рабочие профессии, чтобы они выходили во взрослую жизнь «максимально подготовленными».

Что касается возможности получать начальное медицинское образование при сельских районных больницах, что особенно важно во время СВО, то этот вопрос относится к профессиональному образованию, за которое господин Попов не отвечает. Но со следующего года Институт развития образования получит государственное задание — учить педагогов оказывать первую медицинскую помощь. А они уже затем в своих образовательных организациях будут отрабатывать этот вопрос. Когда начали голосовать о вынесении кандидатуры Попова на ближайшее заседание облдумы, где примут окончательное решение, трое депутатов воздержались, остальные проголосовали «за».

Татьяна Смирнова