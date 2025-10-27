Суд арестовал бывшего заммэра Саратова Дмитрия Алексеева

Бывший первый заместитель главы администрации Саратова Дмитрий Алексеев арестован по решению Октябрьского районного суда. Соответствующая информация появилась в картотеке суда, обратило внимание ИА «Общественное мнение».

Решение вынесла судья Анна Тихонова. Арест назначен 24 октября, подробностей обвинения нет.

В 2022 году Лада Мокроусова уволила Дмитрия Алексеева из-за недостатка детсадов и школ в новых жилых микрорайонах. Госпожа Мокроусова заявила, что приоритетом должны быть интересы горожан и безопасность детей. Вскоре после увольнения Дмитрий Алексеев стал исполняющим обязанности первого заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

Никита Маркелов