И.о. главы Красноармейского района стал Александр Бурмак

Муниципальное собрание приняло отставку главы Красноармейского района Саратовской области Сергея Соколова по собственному желанию. Об этом сообщает сегодня, 28 октября, региональное министерство по делам территориальных образований.

Исполняющим обязанности главы Красноармейского района назначен Александр Бурмак. Вчера он последний день работал на должности руководителя администрации Кировского района Саратова.

Господина Бурмака на этом посту сменил Андрей Марусов. Он приступит к работе на новом месте 29 октября.

Павел Фролов