Проезд на красный не засчитан
Суд отказал Астрахани во взыскании с «Ростелекома» недоимки по штрафам за ПДД
Кассация отказала министерству транспорта и дорожного хозяйства Астраханской области во взыскании 162 тыс. руб. с ПАО «Ростелеком» за недоставленные водителям штрафы. В 2016 году ведомство и концессионер подписали соглашение, по которому «Ростелеком» должен был установить камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД и через «Почту России» рассылать штрафы. Однако в 2023 году выяснилось, что почтовый оператор «потерял» 45 тыс. заказных отправлений, в связи с чем министерство намеривалось взыскать с «Ростелекома» 23 млн руб. Впоследствии власти решили, что будут требовать возмещения упущенной выгоды только за 198 штрафов. Суды всех трех инстанций сошлись на том, что ведомство не подкрепило требования реальными доказательствами.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Арбитражный суд Поволжского округа оставил в силе отказ во взыскании с ПАО «Ростелеком» 161,9 тыс. руб. в пользу бюджета Астраханской области. Судьи согласились с нижестоящими инстанциями, что министерство транспорта региона, которое изначально требовало 22,8 млн руб., не доказало реальность неполученных доходов из-за сбоев в работе «Почты России».
Конфликт возник из-за концессионного соглашения, которое минтранс заключил с «Ростелекомом» в конце 2016 года. Компания обязалась создать и эксплуатировать систему фотовидеофиксации нарушений ПДД, в частности за контролем движения крупногабаритных грузовиков в Астраханской области. В рамках договора в марте 2021 года «Ростелеком» привлек «Почту России» для рассылки постановлений о штрафах нарушителям. Однако к 2023 году с почтовый оператор не внес в систему отслеживания данные о финальном статусе 45,6 тыс. заказных писем — не указал, были ли они вручены или возвращены. Об этом минтрансу стало известно из писем ГИБДД, которые ведомство получило в январе и марте 2023 года. Из-за сбоя в работе «Почты России» ГИБДД не смогла передать постановления о неоплаченных штрафах судебным приставам.
В сентябре 2023 года региональный минтранс подал иск в суд с требованием возместить ущерб областному бюджету в размере 22,8 млн руб. за недоставленные нарушителям штрафы.
Сумма рассчитывалась исходя из минимального штрафа в 500 руб. за каждое «потерянное» письмо. Однако 5 марта этого года ведомство уменьшило требования до 161,9 тыс. руб. Представители власти посчитали, что именно столько недополучил бюджет за 198 недоставленных почтовых отправлений.
В суде ПАО «Ростелеком» настаивало, что требования предъявлены не к тому лицу, а его функция сводилась к оплате услуг «Почты России», которая участвовала в споре в качестве третьего лица. В том же месяце Арбитражный суд Астраханской области отказал министерству в иске, указав, что оно не доказало ни реальную возможность получения именно этих доходов, ни прямую причинно-следственную связь между действиями «Ростелекома» и непоступлением денег в бюджет. Кроме того, суд отметил, что взыскиваемая сумма носит вероятностный характер: нарушитель мог оспорить штраф или оплатить его со скидкой. Эти обстоятельства, по мнению суда, могут повлиять на размер предполагаемой прибыли в бюджете: либо она будет меньше, либо ее не будет совсем.
Административные штрафы — это не коммерческий доход, на который можно ссылаться при взыскании упущенной выгоды, подчеркнул суд.
Министерство транспорта не согласилось с решением и обжаловало его в апреле. В апелляции заявитель настаивал, что прогнозные поступления от штрафов заложены в бюджет, а «Ростелеком» как концессионер отвечает за все действия подрядчиков. Но в июне Двенадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение без изменения, поддержав выводы первой инстанции. Коллегия судей подчеркнула, что вероятностный расчет ведомства не заменяет доказательств реальной возможности получения конкретных доходов. В октябре кассация окончательно отказала в удовлетворении жалобы министерства, подтвердив, что нарушения со стороны «Почты России» не означают автоматического возникновения у бюджета убытков в заявленном размере.