Проезд на красный не засчитан

Кассация отказала министерству транспорта и дорожного хозяйства Астраханской области во взыскании 162 тыс. руб. с ПАО «Ростелеком» за недоставленные водителям штрафы. В 2016 году ведомство и концессионер подписали соглашение, по которому «Ростелеком» должен был установить камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД и через «Почту России» рассылать штрафы. Однако в 2023 году выяснилось, что почтовый оператор «потерял» 45 тыс. заказных отправлений, в связи с чем министерство намеривалось взыскать с «Ростелекома» 23 млн руб. Впоследствии власти решили, что будут требовать возмещения упущенной выгоды только за 198 штрафов. Суды всех трех инстанций сошлись на том, что ведомство не подкрепило требования реальными доказательствами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Поволжского округа оставил в силе отказ во взыскании с ПАО «Ростелеком» 161,9 тыс. руб. в пользу бюджета Астраханской области. Судьи согласились с нижестоящими инстанциями, что министерство транспорта региона, которое изначально требовало 22,8 млн руб., не доказало реальность неполученных доходов из-за сбоев в работе «Почты России».

Конфликт возник из-за концессионного соглашения, которое минтранс заключил с «Ростелекомом» в конце 2016 года. Компания обязалась создать и эксплуатировать систему фотовидеофиксации нарушений ПДД, в частности за контролем движения крупногабаритных грузовиков в Астраханской области. В рамках договора в марте 2021 года «Ростелеком» привлек «Почту России» для рассылки постановлений о штрафах нарушителям. Однако к 2023 году с почтовый оператор не внес в систему отслеживания данные о финальном статусе 45,6 тыс. заказных писем — не указал, были ли они вручены или возвращены. Об этом минтрансу стало известно из писем ГИБДД, которые ведомство получило в январе и марте 2023 года. Из-за сбоя в работе «Почты России» ГИБДД не смогла передать постановления о неоплаченных штрафах судебным приставам.

В сентябре 2023 года региональный минтранс подал иск в суд с требованием возместить ущерб областному бюджету в размере 22,8 млн руб. за недоставленные нарушителям штрафы.

Сумма рассчитывалась исходя из минимального штрафа в 500 руб. за каждое «потерянное» письмо. Однако 5 марта этого года ведомство уменьшило требования до 161,9 тыс. руб. Представители власти посчитали, что именно столько недополучил бюджет за 198 недоставленных почтовых отправлений.

В суде ПАО «Ростелеком» настаивало, что требования предъявлены не к тому лицу, а его функция сводилась к оплате услуг «Почты России», которая участвовала в споре в качестве третьего лица. В том же месяце Арбитражный суд Астраханской области отказал министерству в иске, указав, что оно не доказало ни реальную возможность получения именно этих доходов, ни прямую причинно-следственную связь между действиями «Ростелекома» и непоступлением денег в бюджет. Кроме того, суд отметил, что взыскиваемая сумма носит вероятностный характер: нарушитель мог оспорить штраф или оплатить его со скидкой. Эти обстоятельства, по мнению суда, могут повлиять на размер предполагаемой прибыли в бюджете: либо она будет меньше, либо ее не будет совсем.

Административные штрафы — это не коммерческий доход, на который можно ссылаться при взыскании упущенной выгоды, подчеркнул суд.

Министерство транспорта не согласилось с решением и обжаловало его в апреле. В апелляции заявитель настаивал, что прогнозные поступления от штрафов заложены в бюджет, а «Ростелеком» как концессионер отвечает за все действия подрядчиков. Но в июне Двенадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение без изменения, поддержав выводы первой инстанции. Коллегия судей подчеркнула, что вероятностный расчет ведомства не заменяет доказательств реальной возможности получения конкретных доходов. В октябре кассация окончательно отказала в удовлетворении жалобы министерства, подтвердив, что нарушения со стороны «Почты России» не означают автоматического возникновения у бюджета убытков в заявленном размере.

Нина Шевченко