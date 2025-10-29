В Саратове депутаты нашли работу Фонда кластерного развития малоэффективной

В Саратовской области Фонд кластерного развития работает неэффективно. К такому выводу пришли депутаты облдумы на заседании комитета по промышленности и инвестиционной политике.

Исполнительный директор некоммерческой организации Фонд кластерного развития и венчурных инвестиций Саратовской области Олеся Орлова рассказала о работе за 2024 год и первое полугодие 2025 года. Она напомнила, что возглавляемый ею Фонд поддерживает малый и средний бизнес. Сейчас фонд работает по двум основным направлениям: это информационно-консультационная поддержка в научно-технической сфере и развитие промышленных кластеров.

В части поддержки инноваций фонд взаимодействует с федеральным Фондом содействия инновациям и имеет статус аккредитованной компании. Специалисты саратовского фонда консультируют по финансовому планированию, помогают молодым ученым и инноваторам проработать перспективы получения прибыли с их проектов, оказывают помощь при составлении бизнес-планов.

«Прохождение преакселерационной программы является обязательным при сдаче отчетности по программе „Умник“ в федеральном фонде содействия инновациям»,— подчеркнула госпожа Орлова.

Фонд не получает субсидий из областного и федерального бюджетов. В рамках совместной работы с Фондом содействия инновациям 17 мая 2024 г. правительство Саратовской области и федеральный Фонд заключили соглашение о взаимодействии. В результате открыли региональное представительство Фонда содействия инновациям в Саратовской области.

Фонд содействия инновациям проводит много грантовых конкурсов: для стартапов и действующего бизнеса, а также для молодых ученых.

В апреле 2025 года по распоряжению правительства Фонд содействия развитию венчурных инвестиций некоммерческая организация переименовали в Фонд кластерного развития и венчурных инвестиций Саратовской области.

Новая цель — помогать создавать и развивать в регионе промышленные кластеры. С июля 2025 года фонд начал работать как специализированная организация промышленных кластеров. Сейчас Фонд разработал проект промышленного кластера оборудования нефтегазового комплекса Саратовской области, подготовил и направил в минпромторг России пакет документов для подтверждения соответствия промышленного кластера. Сейчас его участники — пять предприятий: три из Саратовской области и два из Воронежской области.

Участники промышленных кластеров, которые соответствуют требованиям минпромторга России, смогут получать федеральные меры поддержки. Это льготные кредиты от 1 до 100 млрд руб. по ставке до 8% годовых, субсидии на приобретение стартовых партий импортозамещающей продукции в размере до 50% понесенных затрат в объеме до 150 млн руб., применение налогового мониторинга и другие.

Председатель комитета Александр Анидалов (КПРФ) отметил, что из 91 человека, которые прошли по программе «Умник», только 9 человек из Саратовской области.

Госпожа Орлова отметила, что это количество только за первое полугодие 2025 года, в 2024 году набор не проводился. Возможно, саратовцы не успели, когда шел набор.

По словам господина Анидалова, Фонд показал провал: вложенный капитал из-за инфляции обернулся потерей денег. Он пожелал Орловой воспользоваться возможностью и просить больше средств на работу.

Депутат Владимир Есипов (КПРФ) заметил, что организация либо должна работать эффективнее, либо ее надо упразднять. По его мнению, выступление очередного руководителя выглядит неэффективно. Фонд — скорее обременительный проект, от которого надо избавляться, резюмировал депутат.

