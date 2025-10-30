Заговор на рождаемость

Население Саратовской области продолжает убывать — вопросы демографии обсудили на совещании в региональном парламенте. Министр соцзащиты сообщил, что рождаемость можно повышать за счет тематических конкурсов и фестивалей. Министр здравоохранения заверил, что решение демографического кризиса — в оснащении клиник региона современным оборудованием. Глава минстроя отчитался о помощи многодетным в приобретении жилья. В минобре подчеркнули важность пропаганды семейных ценностей в школах. Митрополит Саратовский и Вольский Игнатий рассказал, что падение рождаемости — результат заговора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митрополит Саратовский и Вольский Игнатий рассказал, как повысить рождаемость

Фото: Саратовская областная Дума

Председатель Саратовской областной думы Алексей Антонов («ЕР») на профильном совещании рассказал, что регион столкнулся с серьезными демографическими вызовами. Для разрешения ситуации требуются инновационные подходы и нестандартные решения, уверен депутат.

Министр труда и социальной защиты региона Денис Давыдов рассказал о мерах поддержки семей с детьми. В приоритете — многодетные семьи, а также те, которым нужна дополнительная поддержка, в которых воспитываются дети-инвалиды.

«В настоящее время по линии министерства труда и соцзащиты области семьям с детьми оказываются 15 видов различных денежных выплат, 14 из них предоставляются за счет средств областного бюджета, размер денежных выплат ежегодно индексируется»,— заверил господин Давыдов.

По его словам, важную роль в формировании общественной идеологии и продвижении модели многодетной семьи играют социально значимые мероприятия, которые направлены на пропаганду семейных ценностей: различные конкурсы, фестивали, поощрение лучших семей.

Министр здравоохранения региона Владимир Дудаков заверил, что в области расширяют сеть женских консультаций, модернизируют перинатальные центры, совершенствуют скрининговые программы для беременных женщин и новорожденных детей. По его мнению, повышение доступности медицинской помощи, в том числе в сельских территориях и малых городах, развитие программы реабилитации, психологической поддержки, а также совершенствование методов лечения бесплодия, повышение их доступности и эффективности поможет решить демографические проблемы.

Демографическая политика — шире семейной и охватывает в том числе смертность, напомнил министр.

«В современном мире основные причины преждевременной смертности населения являются: хронические неинфекционные заболевания, к которым относятся сердечно-сосудистые, онкологические болезни, системы органов дыхания, а также бич XXI века — сахарный диабет», — перечислил господин Дудаков. Основной способ борьбы с этими заболеваниями, а также повышение качества и доступности медицинской помощи заложен в национальном проекте «Здравоохранение».

Министр образования Саратовской области Александр Пажитнев заверил, что во всех образовательных организациях ввели программы воспитания и есть планы воспитательной работы. Вопросы семьи затрагивают при изучении школьных предметов — это основы религиозных культур и светской этики, основы духовно-нравственной культуры народов России, разговоры о важном.

«Ключевым направлением демографической политики Саратовской области является формирование у молодежи осознанного подхода к созданию семьи и ориентации на семейные ценности»,— заверил глава профильного ведомства.

Одним из действующих инструментов в этой работе он назвал «внедрение специализированных курсов». Это цикл занятий «Моя семья» в рамках занятия «Разговор о важном», курс семьеведения для 5-11 классов. Министр заверил, что охват составляет 100%.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области Михаил Бутылкин заверил, что многодетные семьи могут рассчитывать на улучшение жилищных условий. На 1 октября 2024 на жилищном учете в министерстве значится 653 многодетных семьи: 545 семей — на получение социальной выплаты, 108 семей — на получение жилого помещения. В областном бюджете на 2025 год для улучшения жилищных условий многодетных семей предусмотрели 499 млн руб., которые позволят в 2025 г. улучшить жилищные условия порядка 106 многодетных семей. Эти меры, а также помощь молодым семьям в решении жилищных проблем, по мнению главы профильного ведомства, благоприятно скажутся на демографической ситуации, уверен господин Бутылкин.

Митрополит Саратовский и Вольский Игнатий заявил, что демографические проблемы региона объясняются ненормальной обстановкой в школе, которая начала складываться еще в 90-х годах: хаотичные половые отношения, вредные привычки, наркомания, алкоголизм плюс ранние аборты у девочек. Отсюда, как следствие, бесплодие. По его мнению, экономическая составляющая важна, но не является главной. Пример тому — экономически благополучные страны, где также мало рожают.

Корень зла кроется в пропаганде движения чайлдфри, всевозможных извращений, уверен иерарх.

Также по мнению митрополита Игнатия, в регионе существует «серьезное лобби, которое заинтересовано в абортах, чтобы они совершались». Его возмущает, что в государственных учреждениях аборт оплачивается за счет средств законопослушных граждан. Он предложил ввести систему, по которой медицинские учреждения будут материально заинтересованы в рождаемости детей, а не в количестве абортов. Для этого нужна политическая воля. Он обратился к министру здравоохранения с просьбой пустить священников работать в женских консультациях, чтобы они отговаривали женщин от абортов.

Владыка также предложил последовать примеру Белоруссии, где перед женской консультацией стоит памятник: плачущая женщина, а рядом — нерожденный ребенок. Он посетовал, что на подобные предложения чиновники вежливо отказывают, ссылаясь на то, что у нас светское государство.

Причиной нынешней демографической политики является направленный на снижение численности населения заговор Запада, уверен митрополит.

Руководитель Саратовского областного отделения общественной организации «Национальная родительская ассоциация» Наталья Кривенцова предложила взять в работу поддержку детей, которые обучаются на платной основе по очной форме обучения в организациях СПО, снизив плату на 50%.

По мнению общественницы, большим подспорьем стало бы назначение компенсационных выплат на приобретение лекарственных препаратов, оплату услуг ЖКХ, транспортных расходов для опекунов. Они выполняют обязанности, аналогичные приемным родителям, однако соответствующими льготами такими не наделены.

Также опекуну зачастую приходится по закону вступать в наследство, где могут быть в том числе долги. Опекуны просят продумать механизмы решения подобных вопросов.

Желание завести ребенка не определяется мерами поддержки, подытожил Алексей Антонов. Все поступившие предложения записали. Он выразил надежду, что совместными силами удастся добиться поставленных целей и задач, сделать регион привлекательным для жизни и рождения детей.

Татьяна Смирнова