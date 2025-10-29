Дом.рф хочет продать здание колледжа в Волгограде на острове Людникова

В Волгограде планируют продать здание колледжа на острове Людникова. Объект на проспекте Волжский, 12а, в Краснооктябрьском районе, выставят на торги во втором квартале следующего года. Объявление об аукционе размещено на сайте госкорпорации «Дом. РФ».

Земля, на которой расположен объект, предназначена для учебно-образовательной деятельности. По данным «Яндекс Карт», здание и участок использовались Волгоградским государственным экономико-техническим колледжем.

Никита Маркелов