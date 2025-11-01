В Саратове приняли новый прожиточный минимум

В Саратовской области с 1 января 2026 года прожиточный минимум увеличится. Для всех жителей региона средний показатель составит 15,909 рублей, для трудоспособного населения — 17,341 руб., для детей — 15,432 руб., а для пенсионеров — 13,682 руб.

Это повышение на 6,8% совпадает с общероссийским ростом прожиточного минимума. Новые значения будут использоваться для расчета субсидий и других мер социальной поддержки, что позволит большему числу жителей региона получать помощь.

Прожиточный минимум в регионе важен для определения размера поддержки семьям с детьми, субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, а также социальной доплаты к пенсии.

Никита Маркелов