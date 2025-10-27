Саратовский губернатор заявил о сохранении субсидий на ремонт сельских дорог

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил о сохранении субсидий районам на ремонт сельских дорог в следующем году в полном объеме. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Z 64».

По словам господина Бусаргина, проект годового бюджета предусматривает на указанные цели сумму в размере 1,4 млрд руб. Это, как он уточнил, сверх общего финансирования по линии региональных программ, по которым, в частности, ремонтируются детские сады, школы, дома культуры, модернизируются системы водоснабжения.

Также губернатор акцентировал внимание на сохранении повышенного финансирования по программе поддержки местных инициатив. На софинансирование для реализации предлагаемых саратовцами проектов, как он добавил, планируется выделить 170 млн руб.

Павел Фролов