В Москве задержали хакеров за взлом учреждения в Астраханской области

В Москве и Подмосковье задержали хакеров, подозреваемых к взлому учреждения в Астраханской области. У них изъяли компьютерную технику, средства связи и банковские карты, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Речь идет о трех молодых IT-специалистах, которые два года назад создали вирус «Медуза» для кражи учетных данных и информации о криптокошельках. В мае этого года после получения доступа к сведениям астраханского учреждения они скопировали охраняемую информацию на свои серверы.

По версии правоохранительных органов, подозреваемые разработали также иное вредоносное программное обеспечение для нейтрализации средств защиты и создания ботнетов. В их задержании принимали участие сотрудники УБК МВД России и полицейские из Астраханской области.

Возбуждено уголовное дело по статье 273 УК РФ. Задержанным избраны меры пресечения. Специалисты устанавливают их соучастников.

Павел Фролов