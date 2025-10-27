«Ладу» задели

Массовую драку на трассе под Саратовом 25 октября, по мнению саратовского «Сокола», начали болельщики из Самарской области. В тот день клуб принимал ульяновскую «Волгу». Незадолго до матча неизвестные остановили на въезде в город фанатов гостей. Потасовка началась на проезжей части и заблокировала движение. Полиция задержала более 30 человек, возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Предположительно, за нападением могли стоять фанаты тольяттинской «Лады», с которыми у ульяновских болельщиков давно сложились враждебные отношения.

Как сообщал «Ъ», массовая драка произошла на трассе Р-228 под Саратовом вечером 25 октября перед началом матча «Сокол» — «Волга». Ее зачинщиками были болельщики из Самарской области, рассказали изданию и в ульяновской «Волге», чьих фанатов остановили на трассе неизвестные, и в саратовском «Соколе». Потасовка началась на проезжей части и заблокировала движение автомобилей.

Встреча «Сокола» и «Волги» в Саратове в минувшую пятницу прошла без происшествий и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Уже после матча полиция задержала и доставила в отделение более 30 болельщиков из Ульяновска. Домой они отправились в ночь на субботу, а по прибытии попали в один из местных отделов. В УМВД по Саратовской области продолжают устанавливать всех участников конфликта, однако давать более подробные комментарии отказываются.

Как рассказал «Ъ — Средняя Волга» замдиректора ПФК «Сокол» по работе с болельщиками Сергей Зузанов, стало известно, что «группа молодых людей из Самарской области „охотилась“ за фанатами из Ульяновской области». «У них свои счеты, видимо, поэтому их подождали на нашей трассе и выловили уже перед Саратовом, заблокировав дорогу»,— рассказал господин Зузанов. Клуб, к которому относятся зачинщики потасовки, собеседник называть не стал, «дабы не усугублять положение людей», но добавил, что это точно не «Крылья Советов».

За нападением на ульяновских болельщиков стоят фанаты тольяттинской «Лады», предположили в ФК «Волга», напомнив, что подобные инциденты уже имели место. Между клубами давно «достаточно воинственные отношения, которые продолжаются до сих пор», тогда как с болельщиками «Сокола» фанаты из Ульяновска, наоборот, дружат, рассказали в клубе.

Футбольный клуб «Лада» был основан в 1970 году при автозаводе. После многократных реорганизаций и периодов бездействия (расформировывался в 2010 и 2022 годах) клуб был воссоздан в 2024 году для выступления во Второй лиге, однако по итогам сезона 2024 снова прекратил участие в профессиональных соревнованиях. Текущий статус остается неопределенным. При этом по итогам 2024 года выручка юрлица превысила 2 млн руб., однако прибыль осталась нулевой.

Связаться с представителями «Лады» «Ъ» не удалось. Однако собеседники из числа тольяттинских болельщиков заверили, что не имеют отношения к предполагаемым зачинщикам.

Полиция установила, что болельщикам «Волги», которые ехали на автобусе, преградили путь несколько автомобилей, откуда вышли неизвестные и спровоцировали потасовку. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Силовики не исключают наличия состава ст. 264 УК РФ (создание помех движению транспорта). Виновным может грозить до семи лет лишения свободы.

Исполняющий обязанности министра спорта Ульяновской области Евгений Юденков призвал разобраться с инцидентом и отметил, что министерство осуждает недостойное поведение болельщиков. Он выразил уверенность, что виновные будут наказаны, добавив, что окончательные выводы можно будет сделать только после работы правоохранительных органов.

