В Астрахани хотят ввести штрафы за препятствование отлову бездомных собак

В Астраханскую областную думу внесен законопроект, предлагающий штрафы за вмешательство в отлов и транспортировку бездомных собак. Депутаты рассмотрят инициативу на следующей неделе.

Согласно новелле, гражданам грозят штрафы от 1 до 3 тыс. руб., должностным лицам — от 3 до 5 тыс. руб., а юридическим лицам — от 5 до 10 тыс. руб. При повторных нарушениях суммы увеличиваются: для граждан — до 3-5 тыс. руб., для должностных лиц — до 5-10 тыс. руб., а для юридических лиц — до 10-20 тыс. руб.

Наказания будут применяться даже в случаях, когда собака уже попала в приют, но с задержками из-за вмешательства. Сроки вступления закона в силу пока не уточняются.

Нина Шевченко