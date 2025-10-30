ПАО «Саратовэнерго» увеличило чистую прибыль по РСБУ на почти на 40%

ПАО «Саратовэнерго» за девять месяцев 2025 года увеличило чистую прибыль по РБСУ на 38,6%, достигнув 790,7 млн руб. Выручка компании выросла на 10,1% и составила 22,5 млрд руб., пишет Интерфакс.

Валовая прибыль за этот период достигла 10,3 млрд руб., что на 8,9% больше, чем годом ранее. Прибыль от продаж увеличилась на 9,5% до 810,6 млн руб., а прибыль до налогообложения выросла на 49,4% до 1,1 млрд руб.

Долгосрочные обязательства компании снизились с 307,3 млн рублей до 282,7 млн рублей, а краткосрочные — с 2,6 млрд руб. до 2,4 млрд руб. Совокупные активы на 30 сентября 2025 года составили 5,1 млрд руб., что на 13,5% больше по сравнению с началом года.

ПАО «Саратовэнерго» является гарантирующим поставщиком электроэнергии в Саратовской области. Потребителями компании являются более 21 тыс. юридических лиц и свыше 700 тыс. бытовых абонентов. Основным акционером «Саратовэнерго» является ПАО «Интер РАО ЕЭС».

Никита Маркелов