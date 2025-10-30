Доходы консолидированного бюджета Пензенской области превысили план в сентябре

В консолидированный бюджет Пензенской области поступило 86,93 млрд руб. за январь-сентябрь 2025 года. Такие данные привел минфин региона по результатам анализа исполнения консолидированного бюджета.

Налоговые и неналоговые доходы составили 64,74 млрд руб., что на 0,7% превышает план. Безвозмездные поступления достигли 22,19 млрд руб., что на 0,1% меньше запланированного.

В бюджет региона поступило 74,16 млрд руб. Налоговые и неналоговые доходы составили 52,09 млрд руб., что на 0,4% превышает план в 51,88 млрд руб.

Нина Шевченко