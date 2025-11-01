В Волгограде стали строить больше коммерческой недвижимости

В Волгоградской области зафиксирован рост строительства нежилой недвижимости. К 1 октября 2025 года введено в эксплуатацию свыше 330 тыс. кв. м зданий, что на 55% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Этот рост связан с развитием коммерческой недвижимости, которая стимулирует жилищное строительство и создает необходимую инфраструктуру.

По данным комитета строительства Волгоградской области, за девять месяцев 2025 года введено в эксплуатацию 1 386,2 тыс. кв. м зданий. Из них 24% — объекты коммерческого назначения.

В регионе работает более 180 предприятий стройиндустрии, включая более 20 крупных и средних компаний. В отрасли занято около 8,4 тыс. человек. Волгоградские промышленники занимают лидирующие позиции в Южном федеральном округе и входят в первую десятку регионов России по производству строительной продукции.

Никита Маркелов