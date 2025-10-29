Чистая прибыль ПАО «Россети Волга» за девять месяцев выросла почти в три раза

ПАО «Россети Волга» подвело финансовые итоги за первые девять месяцев 2025 года. Компания завершила период с чистой прибылью почти в 7,2 млрд руб. В прошлом году за аналогичный период этот показатель составил 2,5 млрд руб.

Выручка компании за январь-сентябрь достигла почти 92,2 млрд руб. против менее 60 млрд годом ранее. Основной доход сформировали услуги по передаче электроэнергии. Их объем составил более 89,2 млрд руб.

Стоимость активов предприятия на 30 сентября выросла до 91,66 млрд руб. Год назад их цена составляла 86,4 млрд руб. Внеоборотные активы увеличились до 73,7 млрд руб.

Собственный капитал «Россети Волга» по состоянию на конец отчетного периода составил чуть менее 55,2 млрд руб. Величина заемных средств в краткосрочных обязательствах достигла 4,7 млрд руб.

Совет директоров компании принял решение о выплате дивидендов за 2024 год. Сумма выплат составила 1 млрд 393 млн руб. Это соответствует 0,0074 руб. на одну обыкновенную акцию.

Компания продолжает инвестировать в развитие инфраструктуры. Затраты на капитальное строительство и приобретение основных средств за отчетный период составили более 7,5 млрд руб.

Никита Маркелов