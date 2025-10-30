NEMIROFF вам принес

Пензенские «Объединенные пензенские ликеро-водочные заводы» могут и дальше разливать продукцию под украинским брендом «NEMIROFF» — решение устояло в окружном суде. Иск летом 2023 года подал правообладатель Nemiroff Intellectual Property Establishment. Суд отказался передавать спор в международный арбитраж, однако закрыл заседание, усмотрев возможность разглашения коммерческой тайны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пензенские ЛВЗ отстояли право на украинский бренд

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Пензенские ЛВЗ отстояли право на украинский бренд

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Арбитражный суд Поволжского округа оставил в силе решение нижестоящих инстанций, которые отказались запрещать ООО «Объединенные пензенские ликеро-водочные заводы» (ЛВЗ) использовать обозначение «NEMIROFF» и соответствующий изобразительный товарный знак.

ООО «Объединенные Пензенские ЛВЗ» работает с 2005 года и специализируется на производстве алкогольной продукции, включая водку, виски, коньяки и другие напитки. Численность сотрудников сократилась: с почти 1,2 тыс. человек в 2020 году до 9 в 2024-м. Компания выпускает продукцию под брендами Brix, «Салолейский родник», «Sunshine», «Золотой Сад», «Ханты», «Русские Перцы» и др. С начала 2023 года ЛВЗ получили несколько деклараций на выпуск разных линеек продукции под названием «Nemiroff». В 2024 году выручка ООО «Объединенные Пензенские ЛВЗ» составила 8,56 млрд руб., что на 3% выше уровня 2023 года, однако чистая прибыль сократилась на 95,5% — до 8,4 млн руб. Единственным учредителем является Людмила Апоян, владеющая 100% долей. Госпожа Апоян владеет долями еще в четырех юрлицах: «Агат-Алко» (производство спирта), «Спектр-Моторс» и «Автоавангард» (торговля автомобилями), «Виола» (аренда и управление имуществом). Rusprofile оценивает стоимость ее активов в 2,1 млрд руб., в прошлом году они показали прибыль в 130 млн руб.

Иск в Арбитражный суд Пензенской области Nemiroff Intellectual Property Establishment подало в июне 2023 года. Компания потребовала запретить пензенским ЛВЗ пользоваться 25 товарными знаками по российским свидетельствам и девятью по международным при производстве и продаже алкогольной продукции.

Nemiroff Intellectual Property Establishment зарегистрировано в Лихтенштейне и владеет украинским алкогольным брендом Nemiroff. Основное производство находится в Немирове Винницкой области. По данным на 2023 год компания занимала основную долю в экспорте водки из Украины, поставляя продукцию в более чем 80 стран. В 2022 году мировые продажи Nemiroff сократились на 57,1%, до 21,6 млн л. После начала российско-украинского конфликта компания объявила об отзыве лицензии на использование бренда в России. Как писал «Ъ», ЛВЗ могли продолжать разливать алкоголь под украинской маркой и после истечения договора от февраля 2022 года.

Изначально ответчик просил оставить иск без рассмотрения. Он ссылался на арбитражную оговорку в договоре от 27 декабря 2016 года, согласно которой спор должен рассматриваться в Международном арбитражном суде. Суд отклонил это ходатайство, указав, что истец не является стороной того договора.

Ответчик также просил рассмотреть дело в закрытом судебном заседании. Он пояснил, что предмет спора затрагивает коммерческую тайну, установленную договором 2016 года. Он распространяется на информацию о ноу-хау, стандарты, рецептуры и способы использования товарных знаков. Пензенские ЛВЗ заявили, что открытое разбирательство может привести к разглашению этих конфиденциальных сведений, а также повлечет за собой финансовые обязательства по возмещению убытков.

В ноябре 2023 года суд поддержал ЛВЗ и закрыл заседание.

В феврале 2025 года первая инстанция полностью отказала истцу. Nemiroff Intellectual Property Establishment подало апелляционную жалобу, но 11-й арбитражный апелляционный суд в минувшем июне отклонил ее. Теперь добиться отмены решения истец не смог и в окружном суде. Связаться с представителями Nemiroff Intellectual Property Establishment «Ъ — Средняя Волга» не удалось.

Никита Маркелов