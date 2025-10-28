В Саратове в пять раз сократили местные выплаты за контракт с Минобороны

В Саратовской области сократили выплаты контрактникам, участвующим в специальной военной операции (СВО). Новая сумма составляет 450 тыс. руб., что почти в пять раз меньше предыдущей. Это решение зафиксировано в постановлении правительства региона, опубликованном в понедельник.

Согласно документу, подписанному вице-губернатором Михаилом Орловым, новая выплата будет действовать для тех, кто заключит контракт с 28 октября по 31 декабря 2025 года. Ранее, с 1 февраля по 24 августа 2025 года, контрактникам выплачивали по 700 тыс. руб., а с 25 августа сумма увеличилась до 2,2 млн руб. Теперь выплаты снижены до конца года.

Контрактникам продолжают предоставлять федеральные, региональные и муниципальные выплаты, а также различные льготы. Среди них списание просроченных долгов по кредитам до 10 млн руб. и освобождение от уплаты транспортного налога.

Никита Маркелов