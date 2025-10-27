Проект крематория в Саратове за 10 млн сделает «Феррум-97» из Краснодара

Саратове выбрали подрядчика для разработки проектной документации крематория на Елшанском кладбище. Победителем тендера стала компания «Феррум-97» из Краснодара, специализирующаяся на проектировании транспортных объектов. Начальная цена контракта снизилась с 14 млн до 10,5 млн руб.

ООО «Феррум-97» работает в Краснодаре с декабря 2005 года. Компания занимается инженерными изысканиями и проектированием в строительстве. Генеральный директор Екатерина Валюшкина руководит фирмой с июля 2015 года. Она же единственный учредитель. Число сотрудников снизилось с 10 человек в 2019 году до 4 в 2024. В 2024 году выручка компании составила 29,5 млн руб. Это на 14% меньше чем в прошлом году. Чистая прибыль достигла 705 тыс. руб.

Контракт с «Феррум-97» подписали 27 октября, работы должны завершиться до 31 июля 2026 года. Новый крематорий будет включать зал прощаний, морг, два траурных зала и помещение для торговли ритуальными принадлежностями. Особое внимание уделят созданию спокойной и уважительной атмосферы.

Здание для крематория мэрия Саратова отсудила у ООО «Ритуал» — строительство подробно изучалось в том числе в ходе процесса над экс-прокурором Кировского района Андреем Пригаровым. Изначально постройку планировали использовать для тех же целей, но из-за нехватки средств проект несколько раз изменяли.

Никита Маркелов