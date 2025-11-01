Мэрия Ульяновска выберет троллейбусы из саратовских и волгоградских

Власти Ульяновска планируют протестировать троллейбусы двух российских производителей, сообщает «Ъ-Волга» На форуме в Пятигорске представители города договорились о поставке моделей с автономным ходом: саратовского «Адмирала» и вологодского «Авангарда».

Мэр Ульяновска Александр Болдакин сообщил, что тестирование пройдет зимой. Это поможет оценить троллейбусы в условиях холодной погоды. Ранее в Ульяновске завершились испытания троллейбуса «Горожанин» из Уфы.

После тестирования будет выбрана наиболее подходящая модель для закупки. Каждый троллейбус будет работать на городских маршрутах месяц. Закупать их планируют в лизинг в 2026 году за счет средств МУП «Ульяновскэлектротранс».

Никита Маркелов