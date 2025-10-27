В Саратове осудили экс-главу Волжского района за срыв расселения аварийных домов

Суд вынес приговор в отношении бывшего главы администрации Волжского района Саратова Владимира Томашенцева по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями при переселении из аварийного жилья (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Как выяснилось в суде, с 2020 года по 2022 год Владимир Томашенцев при наличии достаточных оснований бездействовал в части признания пяти домов аварийными. Он поручил подчиненным сотрудникам не информировать жильцов о состоянии зданий и их праве подать заявления о признании строений аварийными. Также Владимир Томашенцев не направил документы на рассмотрение межведомственной комиссии. Кроме того, он подписал акт сдачи работ по обследованию дома № 19 на ул. Лермонтова, хотя они не соответствовали техзаданию.

Указанные действия повлекли серьезные нарушения прав граждан, поскольку многоквартирные дома не попали в программу по переселению в 2022-2026 годах. По решению суда Владимир Томашенцев получил три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Ему запрещено в течение двух лет занимать определенные должности. Удовлетворены гражданские иски потерпевших на сумму более 5 млн руб. В законную силу приговор не вступил.

Павел Фролов