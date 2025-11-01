Юристы из Москвы массово судятся с коммерсантами из Саратова за интеллектуальную собственность

Саратовский малый бизнес столкнулся с волной исков от московской юридической компании ООО «Правовая группа «Интеллектуальная собственность», пишет «Бизнес-вектор» С августа по октябрь в областной арбитраж поступили иски к индивидуальным предпринимателям, обвиняемым в нарушении исключительных имущественных прав. Сумма компенсаций составляет по 10 тыс. руб. за каждый предмет.

Одним из пострадавших стал Олег Фадеев из Энгельса, которому в сентябре предъявили претензии на 130 тыс. руб. за нарушение прав на произведения изобразительного искусства. Среди них «Яма», «Трубы», «Задник», «Септик» и «Трава». Однако 2 октября иск был отозван. Предпринимателю Елене Пантелеевой из поселка Приволжский также предъявили требования на 100 тыс. руб. за использование товарных знаков, но дело еще рассматривается.

Первый выигранный компанией иск был рассмотрен в сентябре. С Александра Ашарина взыскивали 100 тыс. руб. за использование изображений сказочных персонажей из мультсериала «Сказочный патруль». Этот успех побудил компанию начать массовые иски к саратовским предпринимателям, в среднем по 10 в месяц.

С августа 2025 года «Правовая группа «Интеллектуальная собственность» активизировала деятельность в статусе истца по всей России. Ранее она участвовала в подобных разбирательствах в статусе третьих лиц, представляя интересы правообладателей, включая телеканалы и студии. В период с 2021 по 2023 годы в саратовском арбитраже рассматривались дела, где истцами выступали зарубежные правообладатели из Германии, Испании и Южной Кореи.

Никита Маркелов