Мэр Саратова Исаев анонсировал расширение проезжей части на Славянской площади

В Саратове планируют расширить проезжую часть и создать транспортно-пересадочный узел на Славянской (Предмостовой) площади. Об этом сообщил глава города Михаил Исаев в своем телеграм-канале.

Продолжится благоустройство площади, начатое в этом году. Уже обновлены пешеходные зоны и элементы уличного оформления. Следующим этапом станет реконструкция улиц Соколовая и Большая Горная до улицы Веселой, что, по мнению специалистов, поможет разгрузить движение и сделать проезд более удобным.

Мэрия обещает индивидуальный подход к собственникам участков, попадающих под проект, и равноценную компенсацию. Михаил Исаев подчеркнул, что задача властей — сделать процесс максимально безболезненным для владельцев. Для консультаций работает телефон комитета по управлению имуществом: 49-31-05.

Ранее господин Исаев сообщал о планах разместить на площади несколько посадочных платформ и создать парковочные места для личного транспорта.

Никита Маркелов