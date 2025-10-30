«Теленка надо кормить!»

Промышленники Саратовской области почти не пользуются государственными мерами поддержки из-за слишком высоких требований. Об этом речь шла в региональном парламенте на профильном совещании. Большинство действующих мер поддержки предоставляет федеральный центр, но претендовать на них местные производители практически не могут. При этом региональная помощь крайне ограничена из-за нехватки денег. Представители предприятий основной проблемой назвали отсутствие гарантий спроса.

В Саратовской областной думе прошел круглый стол, посвященный поддержки региональных производителей. Заместитель председателя правительства Саратовской области, министр промышленности и энергетики Михаил Торгашин отметил, что государственная программа «О развитии промышленности Саратовской области» — это один из сегментов, который встроен в общую систему мер поддержки. В рамках программы реализуют два направления: субсидирование на приобретение нового оборудования — до 50% от его стоимости, но не больше 20 млн руб. на одного получателя. Получателями субсидии в 2025 году стали всего два предприятия региона, потому что Минпромторг поставил требование: субсидию дают только на оборудование из российского реестра. Такого оборудования очень мало.

Второе направление программы — поддержка молодых специалистов, которые в первые 9 месяцев трудоустраиваются на промышленные предприятия. По итогам 9 месяцев этого года 88 молодых специалистов получили стимулирующую выплату на общую сумму чуть больше 30 млн руб. С 2023 года таких специалистов уже 306.

Министр экономического развития Саратовской области Андрей Разборов напомнил, что в 2020 году в регионе создали особую экономическую зону. Она занимает площадь чуть менее 124 гектаров, включает 23 земельных участка. Эти участки расположены на территориях саратовских заводов, резидентами выступают «Алмаз» и «Контакт», часть земельных участков находится в Балаково, также один из участков сейчас занимает технопарк «Саратов Диджитал». По данным минэкономразвития России, за 2024 год особая экономическая зона Саратовского региона практически полностью загружена, используют 92% существующих площадей. Резиденты пользуются значительными налоговыми льготами: в первые пять лет они полностью освобождены от налога на прибыль. В следующие пять лет ставка налога составит 5%. Через 10 лет она увеличится до 13,5 %. Это стандартная ставка, но сейчас она составляет 17 %. Кроме того, на 10 лет отменяют транспортный налог. Имущественные и земельные налоги не уплачивают в течение первых пяти лет. Резиденты зоны могут организовать зону таможенного контроля с упрощенным режимом. Это позволяет ввозить нужные для производства комплектующие, оборудование, сырье без уплаты таможенных пошлин, существенную роль здесь играет нулевой НДС.

«Данный преференциальный режим является единственным,— подчеркнул глава ведомства. — Общее количество резидентов — это восемь юрлиц, которые на сегодняшний день уже воспользовались соответствующим комплексом мер».

Директор некоммерческой организации Фонд развития промышленности Саратовской области Марина Крупчак сообщила, что есть ограничения по выдаче займов. Предприятия могут рассчитывать на поддержку, только если они создают и выпускают продукцию из перечня приоритетной, что регламентирует постановление правительства Российской Федерации от 22 февраля 2023 года № 295. А также должна быть привязка к целевым значениям, которые установили в соглашении с федеральным министерством промышленности и торговли.

Андрей Разборов добавил, что Фонд, выдавая льготные займы, предъявляет достаточно жесткие условия. Предприятие, которое берет заем, должно обеспечить прирост продукции в сжатые сроки. А ведь привезти оборудование, наладить, запустить линию и выйти на товарный выпуск продукции непросто и требует времени. Не всем саратовским предприятиям это по силам.

Если в экономической зоне такие выгодные условия, то почему у нас только восемь юрлиц в ней состоят, а не 80, спросил депутат Владимир Есипов.

Андрей Разборов ответил, что главная проблема — в наличии свободной земли. Не случайно в первую очередь заняли участки, которые находились в госсобственности, где было чистое поле, которое не привязано к какому-то стороннему собственнику. То есть дополнительные 100-150 га свободных земельных площадей стали бы существенным подспорьем. Дешевых земель нет, потому что как только на них объявляют экономическую зону, муниципалитеты сразу взвинчивают цены, объяснил министр.

Госпожа Крупчак сообщила, что по программам займы берут не только крупные предприятия. Так, выдали заем предприятию «Балаковское». «Техкомплект» брал заем пять лет назад, когда их выручка составляла 300 млн руб. Та же ситуация была с «Геодором», «Метофармом». Брали займы, увеличивали прибыль. Но чтобы взять заем, необходимо подготовить анализ финансовой модели, как поведет себя предприятие в течение пять-семь лет.

По программе «Производительность труда» меры поддержки сейчас получают только два предприятия. Для участия также выдвигают серьезные условия: учитывают выполнение плана, рост производительности труда. По словам Марины Крупчак, присутствующих на совещании представителей предприятий, грамотным специалистам подготовить пакет документов несложно. Намного труднее выполнить требования.

Раз федеральные программы накладывают такие существенные ограничения, сложны и неподъемны саратовским производителям, то почему бы не разработать свои, региональные, более гибкие, поинтересовался депутат Александр Анидалов (КПРФ).

«Объективно не хватает денег в бюджете»,— признал Андрей Разборов и привел в пример басню, что теленок маленький и его на всех не хватает.

«Так теленка надо кормить!»— возразили депутаты.

По словам господина Разборова, в существующих условиях делают все возможное для поддержки предприятий.

Гендиректор ООО «Саратовский завод дизельной аппаратуры» Виталий Цыванюк отметил, что упускают такую вещь, как стимулирование и фиксация спроса. Многие производители техники предпочитают закупать компоненты в Китае, это обходится дешевле. Необходимо прорабатывать вопросы стимулирования, сбыта продукции крупным компаниям. То есть разрабатывать механизм финансирования, поддержки участников-производителей компонентной базы, чтобы покупать отечественное было выгодно. Также можно попробовать создать некий межрегиональный, инжиниринговый центр, который поможет синхронизировать положения, связанные с госстандартами, принятыми в республиках. Например, между Белоруссией и Россией.

«Я могу прийти в Фонд и получить деньги, но как могу дать гарантии на спрос продукции на ближайшие 3-5 лет»,— отметил господин Цыванюк.

Председатель Саратовского регионального отделения ООО «СоюзМаш России» Николай Бушуев обещал изложить все предложения по развитию промышленных предприятий на бумаге.

Председатель облдумы Алексей Антонов подытожил, что меры поддержки, которые существуют в Саратовской области, в основном федеральные. И других вариантов, по сути, нет: возможности бюджета не позволяют.

«Когда перед губернатором стоит вопрос: выплатить зарплату врачам, учителям либо наполнить фонд, который принесет прибыль через 3-4 года, то выбор становится очевидным»,— объяснил господин Антонов.

При этом без поддержки промышленных предприятий в Саратове не будет экономики, не будет социально-экономического развития. Так что необходимо найти «золотую середину», резюмировал Алексей Антонов.