Новая компания экс-мэра Астрахани собирается построить ЖК на набережной

Экс-глава Астрахани Мария Пермякова открыла в сентябре строительную компанию ООО СЗ «Искра». По данным на 22 октября, фирма зарегистрирована на ул. Бехтерева, 2а в помещении №9, там располагается ООО СЗ «Прогресс Вектор» (ГК PROGRESS), принадлежащее бизнесмену и бывшему депутату гордумы Виктору Тарасенко. Сведения о финансах организации пока отсутствуют.

В октябре «Искра» заявила о планах продлить набережную Волги на 300 м до микрорайона Эллинг в рамках строительства жилого квартала у воды. Застройщик намерен благоустроить территорию между ЖК «Атмосфера» и морским агентством «ВТС-Порт» по примеру парка Галицкого в Краснодаре. По проекту на набережной должны появиться спортивные зоны с прокатом сапбордов и катамаранов, арт-объекты, концертная площадка и гастро-аллея с авторскими ресторанами и лаундж-зонами.

Согласно данным Росреестра, под строительство многоэтажной высотной застройки выделено два участка между жилыми комплексами «Атмосфера» и «Сердце Каспия». Один участок площадью 29,3 тыс. кв. м и кадастровой стоимостью 138,5 млн руб., второй площадью 10,4 тыс. кв м и кадастровой стоимостью 61,12 млн руб.

Мария Пермякова с 1992-го по 2014 год работала в органах местного самоуправления, в том числе с 2013 года занимала пост начальника управления по строительству, архитектуре и градостроительству мэрии Астрахани. В 2014-2018 годах госпожа Пермякова была гендиректором ООО «Прогресс-центр проектирования», затем была назначена замглавы Астрахани. С марта по сентябрь 2020 года исполняла обязанности мэра, а затем вступила в должность главы города. В апреле 2022 года Мария Пермякова подала в отставку. В мае того же года экс-чиновница вернулась на работу к Виктору Тарасенко в ООО «Инова», компанию она покинула в октябре этого года. Также она была руководителем и в других ООО, входящих ГК PROGRESS.

