Вопрос на отсыпку

В областной думе на «круглом столе» обсудили развитие сельских автомобильных дорог с низкой интенсивностью движения. В ходе совещания выяснилось, что развитие не предусматривает увеличение финансирования. Депутаты и главы обсуждали, как эффективнее использовать уже имеющиеся ресурсы. Как выход — использовать в ремонте различные отходы. Участники мероприятия усомнились в законности применять ранее использовавшийся асфальт и решили написать запрос в Росавтодор.

Председатель Саратовской областной думы Алексей Антонов («ЕР») заявил, что сельские автомобильные дороги с низкой интенсивностью движения относятся к 4 и 5 категориям. По его мнению, приводить дороги в порядок нужно с минимальными денежными затратами. Это один из показателей эффективности работы власти.

Министр дорожного хозяйства Саратовской области Федор Котельников сообщил, что протяженность дорог общего пользования местного значения в регионе составляет 19,5 тыс. км. Из них грунтовое покрытие имеют 9,3 тыс. км (почти 48%), асфальтобетонное — 5,5 тыс. км (30 %), все остальное — переходный тип покрытия (22%).

Глава ведомства прямо заявил, что за счет средств регионального и местных бюджетов невозможно сразу привести в нормативное состояние дороги местного значения с устройством асфальтобетонного покрытия. Чтобы хоть как-то решить проблему, дороги покрывают щебнем или «иными инертными материалами». Господин Котельников также отметил, что «ввиду ограниченности муниципальных дорожных фондов» инвентаризация дорог местного значения вовремя не проходит, паспорта дорог не актуализируют, а зачастую вовсе отсутствуют.

Обеспечение проезда круглый год нужно начинать с учета, принимать дороги на баланс администрации с уже актуальными паспортами.

Министр отметил, что не обязательно разрабатывать большие проекты. По его словам, на дорогах 5 категории с интенсивностью движения менее 50 автомобилей в сутки вполне подойдет покрытие из щебня и более низкого типа — из местных малопрочных каменных материалов, отходов и побочных продуктов промышленности. С интенсивностью движения от 50 до 99 автомобилей в сутки допускают покрытие из щебеночно-песчаных смесей и местных малопрочных каменных материалов. На дорогах 4 категории, при интенсивности движения от 100 до 400 автомобилей в сутки, возможно покрытие щебеночных и щебеночно-песчаных смесей, а также облегченного типа с покрытием из асфальтобетона.

В Саратовской области нет щебеночно-песчаных и щебеночно-песчано-гравийных смесей природного происхождения. Наиболее распространенный в регионе местный малопрочный каменный материал — опока, но применять ее нежелательно из-за нестабильности: при длительном воздействии воды она набухает. Ее можно использовать только в крайнем случае и на локальных участках. В основном в покрытии переходного низшего типа применяют щебень марки 600 и марки 400 (М600 и М400).

Строительство 1 км дороги 5 категории с интенсивностью движения менее 50 автомобилей в сутки с дорожной одеждой переходного типа (затраты включают мелкий песок, щебень М600, транспортировку) при ширине проезжей части 4,5 м обойдется примерно в 2,2 млн руб. Для дорог 4 категории при интенсивности до 400 автомобилей в сутки 1 км при ширине дороги 6 м будет стоить 19,6 млн руб., а при доставке материалов за 200 км стоимость километра составит 22,3 млн руб., рассказал о рынке министр.

В Саратове, Энгельсе, Балаково проводят много работ по ремонту дворов, подъездов к больницам, школам, а значит, большое количество старого покрытия демонтируют, напомнил чиновник.

По его мнению, нужно проработать вопрос юридически и с точки зрения экологии: как вторично использовать освободившийся после демонтажа материал. Его считают отходами, и бюджет еще несет затраты на его утилизацию. Министр предложил использовать его там, где дорог вообще нет.

Глава Воскресенского района Денис Павлов сообщил, что протяженность муниципальных дорог внутри населенных пунктов составляет 120 км, из них асфальтом покрыли только 46 км. Грунтовые дороги отсыпали щебнем или природным каменным материалом. По его словам, понадобится не менее 15-17 лет, чтобы полностью заасфальтировать грунтовые дороги в районе.

Чтобы хоть как-то решить проблему, район отсыпает дороги щебнем. «Жители это приветствуют, все понимают и сами говорят, что лучше отсыпьте нам грунтовую дорогу опокой, чтобы грязи не было»,— заверил глава. Недавно по этому пути пошли в селе Кадомка с населением 130 человек, где вообще нет асфальтированных дорог. Такую же работу выполнили по просьбе участника СВО на улице, где живет его семья.

«Из опыта взаимодействия с жителями, фермерами, хозяйствующими субъектами можно сказать, что в сельской местности метод отсыпки грунтовых дорог щебнем, иным каменным природным материалом представляется вполне приемлемым и оправданным»,— сказал господин Павлов. Также щебень обеспечивает беспрепятственный проезд всех видов транспорта, в том числе в распутицу.

Отсыпанные щебнем дороги служат 2-3 года, а затраты составляют около 2 млн руб. на километр грунтовых дорог в ценах текущего 2025 года, сообщил господин Павлов.

Замглавы администрации Татищевского района Дмитрий Киселев сообщил, что в состав района входит 6 сельских и 1 городское муниципальное образование общей численностью более 22 тыс. человек. Общая протяженность автомобильных дорог всех форм собственности составляет около 841 км. Из них дороги федерального значения — 87 км, дороги регионального значения — 82 км и автомобильные дороги районного значения — 205 км. Улично-дорожная сеть муниципальных образований на сегодня — 465 км.

Представителей Балашовского района интересовало, добавят ли муниципалитетам деньги на ремонт дорог.

Алексей Антонов сообщил, что на совещании не говорят об увеличении или добавлении финансирования на дороги, речь идет об эффективной работе в рамках имеющихся средств. Нужно следить, насколько интенсивно используют песчано-щебеночно-гравийную смесь.

«Мы исходим из того, что бюджет тяжелый, — сказал господин Антонов. — Те средства, которые есть, нужно использовать более эффективно». Депутат Вадим Рогожин («ЕР») отметил, что в последнее время цены выросли в 1,5-2 раза. Поэтому районы думают, как сэкономить: бросают щебень, а потом машины, которые ездят по дороге, сами его утрамбовывают.

Гипотетически при ремонте дорог можно использовать фосфогипс, который производит в Балаковском районе предприятие, занимающееся производством минудобрений. Министр дорожного хозяйства отметил, что этот материал зависит от температуры, у него есть особенности при укладке. Поэтому в его применении много минусов.

Алексей Антонов напомнил, что нужно решать проблему малыми средствами, но в перспективе думать о том, как положить 1-2 слоя асфальта. От имени правительства Саратовской области также следует обратиться в Росавтодор с запросом и выяснить по поводу определенных материалов: можно ли с ними работать, резюмировал спикер.

Татьяна Смирнова