Главные новости за 13 – 18 октября. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Окружной суд изменил решение по делу о сносе рынка на Маркина в Астрахани. Кассация отказалась приостанавливать действие распоряжения астраханской мэрии о демонтаже киосков, пока владелица рынка судилась с областным минпромом. Ранее эта же инстанция, но в ходе спора с самой городской администрацией, признала снос рынка незаконным и отправила дело на новое рассмотрение.

Волгоградское сельхозпредприятие «СП Орошаемое» проиграло спор о своей несостоятельности с АО «Альфа-Банк». Апелляция подтвердила включение требований банка на сумму 618 млн руб. в реестр кредиторов, отклонив аргументы ответчика о несоразмерности долга. Общая задолженность предприятия перед 14 компаниями составляет 1,75 млрд руб. Следствие подозревает, что банкротство компании могло быть связано с мошенничеством со стороны ее учредителя.

В Саратовской области власти сначала незаконно раздавали государственные объекты бизнесу — учреждения культуры, кинотеатры, речной вокзал, теннисные корты и даже озеро, а теперь решили их вернуть. В облдуме на совещании, где обсуждали, как решить эту проблему, сообщили, что ответственные за вывод госимущества должны понести ответственность.

В Волгограде снесут бетонный завод-самострой на Костюченко по решению суда. Объект, возведенный в 2008 году, так и не был легализован из-за отсутствия прав на земельный участок и разрешения на строительство. Собственника ООО «МетРесурсы» обязали освободить территорию в двухмесячный срок.

Ремонт энгельсского дома офицеров продлили до июня 2027 года. Решение по иску подрядчика «Флан-М» принял Арбитражный суд Саратовской области. Реконструкция длится с марта 2023 года. За это время работы подорожали вдвое — с 690 млн руб. до 1,3 млрд руб., а также было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Сейчас рассматривается заявление о банкротстве реконструктора.

Платные парковки в Саратове заработали как ловушки для автомобилистов — там установлены знаки «Стоянка запрещена». Депутаты поинтересовались у чиновников, с какой целью так было сделано.

В бедных районах Саратовской области отменят проверки законов о бизнесе. Теперь оценку регулирующего воздействия будут проводить только в территориальных образованиях из особого реестра. Попасть в него могут районы с высокой долей малого бизнеса, сильной собственной экономикой или статусом «локомотива» развития.

Суд ввел на «Жеровском хлебоприемном пункте» наблюдение из-за долга в 1 млрд руб. перед холдингом семьи Фосманов «Благо».

Глава Фрунзенского района Саратова Сергей Пименов купил вязы и получил замечание.

В Пензенской области ФСБ наказала более 50 человек за разглашение гостайны. Общая сумма штрафов превысила 170 тыс. руб.

В Волгограде продажи жилья в новостройках увеличились на 27% за третий квартал этого года.

В ЛДС «Кристалл» не знают о концерте Леонида Агутина, который отменяет саратовский депутат Роман Грибов. В январе 2024 года Грибов выступил против концерта певицы Anna Asti, аргументируя тем, что она родилась в Черкассах и не поддерживает специальную военную операцию.

Главой Саратовского Россельхознадзора стал Джамбул Исмагулов.

Владимир Попков перестал возглавлять волгоградский комитет физкультуры и спорта.

В Саратовской области меняют порядок назначения мировых судей. Аппарат мирового судьи будут утверждать по согласованию с советом судей региона.

В Саратове ужесточают контроль за мероприятиями на воде. Управление региональной безопасности уже разработало проекты региональных нормативных актов. Сейчас ждут методические рекомендации МЧС России, на основе которых их скорректируют.

Мэрия Волгограда заплатит 22 млн руб. за отсутствие счетчиков в муниципальном жилье.

Волжская фирма «Италбетон» не смогла вернуть контракт на строительство детсада-ясли в Ахтубинске. Сейчас объект достраивает астраханское ООО «Астра+».

В Саратовской области сократили участки для испытания сельхозкультур. В государственном испытании остались только яблоня, груша и виноград.

Экс-завкафедрой Волгоградской государственной академии физической культуры заменили наказание в виде принудительных работ на три года колонии. С 2017-го по 2023 год Михаил Вершинин получил через посредника денежные средства от нескольких студентов на общую сумму 650 тыс. руб.

Суд не дал «Газпрому» саботировать начало отопсезона в Волгоградской области. Отопительный сезон в ряде населенных пунктов Линевского городского, а также Алешниковского и Кленовского сельских поселений Жирновского района начался первого октября, однако тепло в дома, школы и больницы так и не поступило.

РИТЭК проиграла спор в кассации на 11 млн руб. из-за разлива нефти под Волгоградом. Компания, не оспаривая факт загрязнения, возражала против иска.

Новым врио мэра Нариманова назначен Андрей Попов.

Ремонты на Волгоградском НПЗ и других заводах ударили по экспорту мазута.

Отсутствие хранилищ мешает саратовским аграриям сотрудничать с ритейлерами.

Экс-глава Еланского района Дмитрий Литвинов ожидает суда по делу о приемке домов для детей-сирот.

Инвесторы из Новосибирска выпускают в Балакове одну дверь в минуту за 500 млн руб.

Бесплатное питание в школах и детсадах в Саратовской области введут с 2026 года.

В Кузнецке отдел спорта и молодежной политики возглавил Андрей Грин.

