Отсутствие хранилищ мешает саратовским аграриям сотрудничать с ритейлерами

Саратовским производителям трудно войти в сетевые магазины со своей плодово-ягодной продукцией: сказывается недостаток оборудованных хранилищ. Об этом говорили в облдуме на заседании комитета по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию.

Заместитель министра сельского хозяйства области по развитию отрасли растениеводства, мелиорации и социального обустройства села Игорь Гриднев рассказал, что основная задача садоводства — обеспечить население области свежими и качественными плодами, ягодами и продуктами их переработки. Площадь плодово-ягодных насаждений во всех категориях хозяйств составляет 9,8 тыс. га, из них 6,9 тыс. га — в плодоносящем возрасте.

Основные площади садов находятся в Ртищевском, Хвалынском, Гагаринском районе, городе Саратове, Петровском, Вольском, Энгельсском районах.

В области больше 50 садоводческих хозяйств, из них девять сельхозпредприятий, 41 КФХ, причем девять КФХ занимаются ягодниками, 27 хозяйств закладывают сады интенсивного типа, в том числе семь хозяйств — плодовые питомники.

По словам Гриднева, площади садов растут не только в районах, где садоводством занимались всегда, но и там, где в последние годы его не было. Это Ивантеевский, Пугачевский, Красноармейский, Марксовский, Советский, Балаковский, Ровенский муниципальные районы.

«В последние годы отмечался стабильный рост производства: обеспеченность плодово-ягодной продукцией с 22 кг выросла до 36 кг на человека»,— сказал чиновник.

Рост объема производства планировали в 24 году, но из-за заморозков погибло больше 50 % цветковых почек и завязи, пострадали молодые деревья, объем производства упал на 25% к уровню 23 года. Пострадавшие хозяйства получили финансовую поддержку из федерального бюджета. В этом году планируют собрать 77 тыс. тонн, что больше не только прошлого года, но и предыдущего, удачного года.

С 2016 по 2024 год заложили больше 4,9 тыс. га многолетних плодовых насаждений. В текущем году заложили 211 га, в том числе садов интенсивного типа — 170 га. Работы по закладке продолжатся до конца года. Планируют заложить не меньше 350 га. По словам замминистра, нельзя развивать сады, если не развивать питомники. Площадь питомников в области — больше 150 га.

Депутатом интересовало, где остается продукция, которую вырастили в саратовской области. «Часть остается у нас, часть реализуется за пределами, — сказал господин Гриднев. — Наши многие хозяйства работают по долгосрочным договорам с Москвой, Сибирью, северными регионами. В сетевых точках саратовские производители присутствуют мало: есть определенные трудности войти в сеть». Председатель облдумы Алексей Антонов («ЕР») возмутился таким положением дел: сети находятся в нашем регионе, а продают турецкие, египетские яблоки.

В ходе дискуссии выяснилось, что в регионе не хватает хранилищ. Для сетей в приоритете та продукция, которая дольше хранится на прилавках. Сети возвращают саратовскую продукцию и говорят производителям, что товар быстро портится. С соками проблем нет: их сети берут охотно, в отличие от товарного яблока.

Господин Гриднев назвал пути решения проблемы. Необходимо увеличить площади производства, построить фрукто- и овощехранилища, а также донести продукцию до потребителя, уверен чиновник. Депутаты пожелали, чтобы в следующий раз в докладе говорили о проблемах в отрасли, а не давали бравурные сведения.

Татьяна Смирнова