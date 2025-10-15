Депутат Роман Грибов предложил запретить концерт Агутина и Варум в Саратове

Заместитель председателя Саратовской областной думы Роман Грибов предложил запретить концерт Анжелики Варум и Леонида Агутина в Саратове. Это произошло на заседании комитета по образованию и культуре. Грибов напомнил, что два года назад артистам уже запрещали выступать в регионе. По его мнению, не следует допускать заработка тем, кто выступает против государственности России.

Роман Грибов возглавляет комитет по социальной политике. В 2023 году после его выступления Министерство спорта региона отменило концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы». Грибов тогда заявил, что Арбенина не признала вхождение Крыма в состав России и дискредитирует воинов страны.

В январе 2024 года Грибов выступил против концерта певицы Anna Asti, аргументируя тем, что она родилась в Черкассах и не поддерживает специальную военную операцию. В феврале 2024 года он пытался отменить концерт Александра Малинина, но безуспешно. Малинин выразил радость, что его выступление состоялось, и отметил, что у него много друзей в Саратове.

