Мэрия Волгограда заплатит 22 млн за отсутствие счетчиков в муниципальном жилье

Арбитражный суд Волгоградской области частично удовлетворил иск ООО «Концессии теплоснабжения» к департаменту по жилищным и социальным вопросам администрации Волгограда, обязав выплатить 22,1 млн руб. за отсутствие счетчиков горячей воды в муниципальных квартирах. Компания требовала 64,4 млн руб., но суд счел доказательства недостаточными и часть требований пропущенными по сроку давности.

Иск был подан из-за неисполнения мэрией обязанностей по установке счетчиков в муниципальном жилье. С 2017 года в отсутствие счетчиков применяется повышающий коэффициент 1,5. «Концессии теплоснабжения» предъявили долг за период с 2021 по 2024 год, ссылаясь на прямые договоры с потребителями и жилищное законодательство. Мэрия оспаривала расчеты и указывала на пропуск срока давности.

Суд признал, что обязанность по установке счетчиков лежит на администрации Волгограда, но удовлетворил требования частично. Из взыскания исключили период с января по июль 2021 года, а также признали недостоверными некоторые расчеты истца. В результате суд взыскал только 22,1 млн руб. за период с августа 2021 по февраль 2024 года.

Нина Шевченко