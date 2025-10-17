В ЛДС «Кристалл» не знают о концерте Леонида Агутина, который отменяет депутат

В ЛДС «Кристалл» в Саратове 22 февраля 2026 года состоится хоккейный матч между местной командой и «Торосом» из Нефтекамска. Об этом пишет ИА «Общественное мнение» со ссылкой на спортшколу «Кристалл», которая арендует помещения Ледового дворца спорта.

На эту же дату был запланирован концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум, что вызвало критику заместителя председателя областной думы Романа Грибова. Он предложил запретить выступление, ссылаясь на то, что артисты проживают за рубежом и не поддерживают специальную военную операцию.

Директор спортшколы Максим Даниленко уточнил журналистам, что помещения передаются в аренду только после согласования с учредителем и собственником. Заявки на концерт не поступали, поэтому договор с организатором ИП Яна Чеснокова из Барнаула не заключался. В пресс-службе министерства культуры добавили, что концерт не был согласован и договор об аренде площадки не подписан. Несмотря на это, билеты на концерт продолжают продаваться, их стоимость варьируется от 4,5 тыс. до 20 тыс. руб.

Никита Маркелов