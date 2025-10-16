Госимущество, или туда и обратно

В Саратовской области власти сначала незаконно раздавали государственные объекты бизнесу — учреждения культуры, кинотеатры, речной вокзал, теннисные корты и даже озеро, а теперь решили их вернуть. Вопросы деприватизации обсудили на профильном совещании в Саратовской областной думе. По спорным объектам идут суды: некоторые удается выиграть, другие — нет. В облдуме на совещании, где обсуждали, как решить эту проблему, говорили о правомерности приватизации некоторых объектов государственной и муниципальной собственности, а также сообщили, что ответственные за вывод госимущества должны понести ответственность.

Председатель облдумы Алексей Антонов в ходе совещания о правоверности приватизации напомнил, что в Саратове речной вокзал находится в частной собственности и вместо вокзала там работают рестораны. Он также назвал теннисные корты — в Детском парке и на 5-й Дачной, где их не используют. Сюда же относится Дом культуры «Строитель» в Энгельсе, а также несколько бывших кинотеатров.

«Кинотеатры — это отдельная тема, как они попадали в частные руки, — сказал господин Антонов. — Кинотеатры „Космос“, „Октябрь“ в Балаково должны были служить людям, но никому не служат. Многие объекты разрушаются, другие используются не по первоначальному значению».

Председатель облдумы рассказал, что у каждой проблемы есть имя и нужно разобраться, как объекты попали в собственность «горе-бизнесменам». Нужно находить эти злоупотребления или искать новые основания, чтобы пересмотреть дела, принимать меры, чтобы восстановить справедливость, считает он. По его словам, всем нужно занимать активную позицию: если была приватизация, потом банкротство, и через банкротство купили те или иные предприятия (в качестве примера он привел бывшего флагмана мебельной индустрии «Нарат-К», который сейчас развален, но при этом «имеет право шантажировать власть городскую») — это неправильно.

Господин Антонов напомнил, что в 2025 году Конституционный суд России выразил принцип приоритета публичности, интереса сохранения социальной инфраструктуры. Поводом для такого решения стали жалобы двух компаний семьи экс-мэра Саратова Олега Грищенко «Мираж» и «Геатон», которые обратились в Конституционный суд, чтобы оспорить нормы Гражданского кодекса о сроках исковой давности по инциденту о приватизации медико-санитарной части, которая входила в имущественный комплекс Саратовский подшипниковый завод. Срок давности прошел. Конституционный суд решил, что сроки давности не должны служить инструментом легализации госимущества в ущерб государству и его гражданам. Господин Антонов подчеркнул, что таково решение Конституционного суда.

Чтобы прекратить разбазаривание госимущества, председатель облдумы предложил внести определенные законодательные инициативы. В частности, изменить региональное законодательство о градостроительной деятельности, чтобы оградить важные объекты от быстрого перевода под застройку торговыми центрами, многоэтажками, социальной инфраструктурой. В свое время эту инициативу отвергли. Но к ней стоит вернуться.

Еще один возможный инструмент — увеличить налоговую ставку на используемые объекты недвижимости. Сейчас собственники платят ставку по кадастровой стоимости с учетом технического состояния и износа.

Врио руководителя Территориального управления Росимущества в Саратовской области Максим Фролков напомнил, что еще в 2018 г. по инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина создали рабочую группу, в которую входит и Территориальное управление Росимущества. На сегодня территориальное управление подало 66 исковых заявлений, чтобы вернуть в государственную собственность земельные участки и объекты недвижимости.

Что касается земельных участков, то они находятся в Заводском районе (Саратовский авиационный завод, бывшая площадка саратовского авиационного завода) — возвращено около 240 га земли. Землю не используют по назначению, и сейчас по ней уже принимают отдельные решения.

«По 17 исковым заявлениям есть как положительная судебная практика, так и отрицательная, но предоставленные документы оказывались достаточными для обращения в суд»,— подчеркнул господин Фролков.

Управление Росимущества взаимодействует в том числе с прокуратурой. По словам руководителя ведомства, сейчас в производстве находятся тяжелые дела, некоторые из них рассматривают в суде первой инстанции около двух лет. В основном незаконную передачу проводили в 90-е годы.

Господин Фролков согласился с председателем облдумы, что истечение срока исковой давности иногда мешает рассмотреть дела и восстановить справедливость. Депутаты попросили конкретизировать, какие объекты сейчас находятся в производстве.

«Дело по кинотеатру „Саратов“: первую инстанцию мы выиграли, сегодня пытаемся отстоять свои права уже в суде кассационной инстанции,- сообщил господин Фролков. — Также у нас в производстве находится кинотеатр „Экран“ на набережной, но не в нашу пользу, сейчас мы проходим стадию кассационного обжалования».

Другой объект — «Галерея Каштан» на ул. Вавилова: две инстанции были в пользу Территориального управления Росимущества, кассационная инстанция отменила нижестоящие судебные акты. Росимущество обратилось в Верховный суд, который затребовал дело.

Надзорный орган также занимается этим вопросом. Начальник отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры области Олег Пухович сообщил, что удалось добиться определенных результатов по возврату в собственность Российской Федерации. Так по искам прокуратуры области возвращены из незаконного владения здание по улице Московской, 11 (там находится Первый Кассационный суд), по ул. Крымской, где сейчас находится кардиоцентр. В Гагаринском районе возвращены в собственность база отдыха «Разлив», кинотеатр Энгельса «Родина». Продолжаются судебные споры по стадиону «Салют». Также прокуратура помогает территориальному управлению собирать документы по теннисному центру, который принадлежит заводу «Тантал».

В процессе работы прокурорам приходится сталкиваться с такими проблемами, как сроки исковой давности и сбор документов. Приватизацию проводили в 90-е годы, некоторые документы уничтожили, истек их срок хранения, так что собрать доказательства сложно.

Глава Балаковского района Сергей Воронин рассказал, что основная боль — это озеро Моховое, в котором отстаивались сточные воды (оно входило в систему водоотведения предприятия «Химволокно»), и водовыпуск оказались в частных руках. Это имущество несколько раз перепродавали. Сейчас сделали обращение в областную прокуратуру.

«Если мы не получим комплексное экологическое разрешение, то это многомиллионные штрафы,— сообщил глава района.— Многомиллионные штрафы, которые обанкротят наше предприятие. Эта ситуация держит в заложниках весь город».

Заслушав выступление, депутаты спросили, кто из должностных лиц понес ответственность за незаконную передачу гособъектов. В прокуратуре сообщили, что возбудили уголовное дело при передаче медсанчасти, по другим вопросам проводят мероприятия.

Зампред облдумы Роман Грибов («ЕР») сообщил, что объекты зачастую раздавали при бывшем мэре Юрии Аксененко. Представители КПРФ предложили обратить внимание и на деятельность бывшего главы Балаковского района Сергея Грачева.

Многие из тех, кто виновен в нарушениях, пребывают в добром здравии и их несложно найти и привлечь к ответу, уверены депутаты.

По итогам совещания депутаты сошлись во мнении, что нужно формировать реестр объектов, которые следует вернуть в госсобственность. Председатель облдумы Алексей Антонов согласился, что в решении этих проблем нужен системный подход. Рабочая группа будет регулярно собираться и обсуждать эти вопросы.

Татьяна Смирнова