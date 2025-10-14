Экс-глава Еланского района ожидает суда по делу о приемке домов для детей-сирот

В Волгоградской области суд рассмотрит в отношении бывшего главы Еланского района Дмитрия Литвинова уголовное дело о взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями при приемке домов для детей-сирот (ч. 6 ст. 290 УК РФ, ч. 2 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Еланский районный суд Волгоградской области на рассмотрение. Знакомому Дмитрия Литвинова вменяют дачу взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Речь идет об индивидуальном предпринимателе Романе Воропае.

По данным следствия, с августа 2021 года по октябрь 2022 года Дмитрий Литвинов обеспечил приемку 18 домов для детей-сирот. Их строительством занимался Роман Воропай в рамках госконтрактов. Он нарушил строительные нормы и правила.

Общая стоимость дефектов и невыполненных работ превысила 22 млн руб. Также Роман Воропай возвел на земельном участке Дмитрия Литвинова жилой дом, на что потратил свои 3,6 млн руб.

Павел Фролов