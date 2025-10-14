РИТЭК проиграла спор в кассации на 11 млн из-за разлива нефти под Волгоградом

Арбитражный суд Поволжского отменил решения нижестоящих судов, отказавших Росприроднадзору во взыскании 11,1 млн руб. с ООО «Российская инновационная топливно-энергетическая компания» (РИТЭК) за разлив нефтепродуктов под Волгоградом.

ООО «РИТЭК» зарегистрировано в Самаре в ноябре 2018 года. Компания работает в сфере добычи нефти. С декабря 2020 года обществом руководит Ренат Нургалиев. Учреждают фирму ПАО «ЛУКОЙЛ» и ООО «К.Н. Холдинг». За прошлый год предприятие заработало 16 млрд руб. при обороте 172 млрд руб., стоимость активов составила 192 млрд руб. РИТЭК участвовала в 337 арбитражных спорах на сумму 9,2 млрд руб., из них в настоящее время рассматривается 41. В регионе компания занимает второе место в отрасли, уступив первенство АО «Самаранефтегаз», по России — 22-е.

Поводом спор стал инцидент, произошедший в сентябре 2022 года в Котовском районе Волгоградской области. В тот период произошла разгерметизация нефтепровода РИТЭК из-за несанкционированной врезки. Экспертизы, проведенные Росприроднадзором, зафиксировали масштабное загрязнение: содержание нефтепродуктов в почве превышало норму в 351 раз на глубине до 5 см и в 322 раза на глубине до 20 см.

РИТЭК, не оспаривая факт загрязнения, возражала против иска по двум основаниям. Во-первых, компания заявила, что спорный земельный участок относится к землям сельхозназначения, а надзор за такими землями и предъявление исков о вреде — не полномочие Росприроднадзора. Во-вторых, ответчик сообщил суду, что уже разработал и начал выполнять проект рекультивации поврежденных земель. Суды первой и апелляционной инстанций согласились с позицией ответчика и отказали Росприроднадзору во взыскании ущерба в декабре 2024-го и июне 2025 года соответственно.

Однако кассация не согласилась вынесенными решениями. Окружной суд указал, что нижестоящие инстанции не дали оценки всем обстоятельствам дела, в частности, не исследовали должным образом вопрос о том, сохраняется ли вред окружающей среде, несмотря на начатые работы по рекультивации. В связи с этим дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Волгоградской области.

Нина Шевченко