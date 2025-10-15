В Саратовской области меняют порядок назначения мировых судей

Аппарат мирового судьи будут утверждать по согласованию с советом судей региона. Соответствующий законопроект обсудили в облдуме на заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

Председатель комитета по обеспечению деятельности мировых судей Саратовской области Александр Васильев сообщил, что судейское сообщество беспокоится из-за нагрузки на судей, в том числе на мировых. Поэтому в федеральный конституционный закон «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» и федеральный закон «О мировых судьях» внесли изменения, чтобы улучшить правовое регулирование их работы. В региональный закон вносят такие изменения: работники аппарата мирового судьи смогут занимать не технические должности. То есть в аппарате находятся два человека. А так в аппарат можно будет ввести еще одного человека, который не состоит на должности государственной гражданской службы.

Второе нововведение — структуру аппарата мирового судьи утвердят по согласованию с советом судей региона.

Депутаты уточнили непонятные моменты: законопроект разрешает, чтобы работники аппарата мирового судьи занимали должности, которые не являются должностями государственной гражданской службы.

«У нас сейчас в аппарате мирового судьи состоят помощник мирового судьи и секретарь судебного заседания — это государственная служба,- пояснил господин Васильев. — Еще у судьи есть специалист, который называется „секретарь мирового судьи“. Это техническая должность. То есть мы своим законом поднимем его в аппарат мирового судьи, и он будет участвовать в судебном процессе. То есть сейчас он работает чисто с документами, как секретарь: входящие, исходящие и так далее. А так мы поднимем его в аппарат». Классные чины такой специалист получать не будет: этот вопрос пока даже не рассматривают.

Депутаты заявили, что решение потребует бюджетных средств, поскольку «нельзя добавить сотруднику работы и при этом никак не компенсировать затраченные усилия». Александр Васильев не назвал нужных сумм. Он сказал, что «они не понадобятся». После дискуссии законопроект все-таки одобрили. Его рассмотрят на ближайшем заседании облдумы.

Татьяна Смирнова