Бесплатное питание в школах и детсадах в Саратовской области введут с 2026 года

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил о планах ввести бесплатное питание в школах и бесплатное посещение детских садов в сельских и рабочих поселках Саратовской области с 1 января 2026 года. На эти цели выделено 696 млн руб.

Господин Володин подчеркнул, что инициатива охватит все сельские поселения и рабочие поселки, такие как Сенной и Возрождение. Бесплатное питание будет предоставляться ученикам до 11 класса включительно, а посещение детских садов станет бесплатным. Исключение составят райцентры, хотя некоторые из них могут быть включены в программу в будущем.

«Доход на селе в полтора-два раза меньше, чем в городе. Бесплатное питание в школах до 11 класса включительно и бесплатные детские садики — это помощь нашим семьям, проживающим на селе»,— отметил Вячеслав Володин.

Никита Маркелов