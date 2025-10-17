Кассация задержалась у прилавка

Мэрия Астрахани законно разместила сезонную ярмарку на месте снесенного рынка на ул. Маркина — решение устояло в кассационной инстанции. Конфликт между владелицей торговых рядов Еленой Гусаковой и астраханскими властями начался в 2019 году и обострился, когда на ее территорию зашло ООО «Астраханские ярмарки». В начале октября кассация отказалась приостанавливать действие распоряжения астраханской мэрии о демонтаже киосков, пока предприниматель судилась с областным минпромом. Ранее эта же инстанция, но в ходе спора с самой городской администрацией, признала снос рынка незаконным и отправила дело на новое рассмотрение.

Арбитражный суд Поволжского округа отказал ИП Елене Гусаковой в обеспечительных мерах против сезонной ярмарки, которую на месте демонтированных киосков на Маркина решили организовать местные власти. Ранее та же инстанция признала снос рынка незаконным и направила дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Астраханской области.

Рынок на улице Маркина, площадью 2,16 га, построили в 1998 году. По данным Росреестра, участок можно использовать под торговый центр. До 2019 года ИП Елена Гусакова без проблем арендовала землю у муниципалитета под рынок, но потом мэрия решила использовать территорию под государственную ярмарку и потребовала от госпожи Гусаковой снести ее киоски.

Судебные тяжбы по поводу рынка на Маркина длятся с 2019 года. Весной этого года мэрия Астрахани выдала владелице 139 торговых киосков Елене Гусаковой распоряжение освободить территорию от самовольно установленных объектов. В том же месяце предприниматель добилась в суде, чтобы действие документа приостановили. Власти подали ходатайство об отмене этих мер, и суд его поддержал. В апреле госпожа Гусакова оспорила решение в апелляции, а в это время городская администрация уже сносила рынок. В июне 12 арбитражный апелляционный суд отказал предпринимателю в удовлетворении жалобы.

Как ранее коммерсант заявляла «Ъ — Средняя Волга», чиновники на тот момент «не имели права сносить киоски, потому что определение суда об обеспечительных мерах еще действовало».

ИП Елена Гусакова сразу обратилась в кассацию, которая 30 июля отменила решения первой и апелляционной инстанций. Суд признал снос рынка незаконным и отметил, что нижестоящие инстанции не оценили, соразмерны ли меры и какой ущерб может быть бизнесу. Теперь спор по этому делу снова рассматривает Арбитражный суд региона.

Параллельно с разбирательством с мэрией Астрахани, Елена Гусакова судилась с областным минпромом тоже из-за сноса рынка и установки на его месте сезонной ярмарки от ООО «Астраханская ярмарка». Ярмарка должна была действовать с февраля 2025 года по февраль 2028-го. Когда подавали иск, госпожа Гусакова также ходатайствовала, чтобы распоряжение мэрии о демонтаже ее киосков приостановили до тех пор, пока дело не рассмотрят по существу. В феврале этого года Арбитражный суд региона отказал ИП в удовлетворении запроса, но вскоре она подала аналогичное, которое поддержали 3 марта. Однако по ходатайству «Астраханской ярмарки» обеспечительные меры отменили.

Земельный участок находится в управлении муниципалитета, а потому права предпринимателя не могут затронуть, если разместят ярмарку, указал суд.

После этого предприниматель снова обратилась с ходатайством о принятии мер, на этот раз в двух альтернативных формах: либо приостановить действие распоряжения администрации, либо запретить ООО «Астраханская ярмарка» пользоваться торговыми объектами, которые, как утверждает заявительница, входят в ее имущественный комплекс. В апреле суд отклонил заявление. В июле отказ поддержала и апелляция.

В августе Елена Гусакова оспорила определение в окружном суде. В начале октября кассация подтвердила, что решения судов первой и апелляционной инстанций законны, то есть признала снос рынка законным. Таким образом, суды указали, что предприниматель не предоставила доказательств, что киоски принадлежат ей, и не обосновала, как непринятие мер может затруднить исполнение судебного акта. Доводы заявительницы о том, что конкуренты «беспрепятственно заходят в торговые объекты... и осуществляют с использованием ее имущества свою деятельность», суд счел предположительными и не подтвержденными надлежащими доказательствами. Суды подчеркнули, что одних лишь субъективных опасений госпожи Гусаковой недостаточно, чтобы принять меры, которые могут заблокировать публичное мероприятие — сезонную ярмарку. Баланс интересов, по мнению судов, склонился в пользу публичной цели организации торговли, а не в пользу частных рисков, которые не подтвердили документами.

Нина Шевченко