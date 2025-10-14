И пусть весь гарнизон подождет

Ремонт энгельсского дома офицеров продлили до конца 2027 года. Решение по иску подрядчика «Флан-М» принял Арбитражный суд Саратовской области. Реконструкция длится с марта 2023 года. За это время работы подорожали вдвое — с 690 млн руб. до 1,3 млрд руб., а также было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Сейчас рассматривается заявление о банкротстве реконструктора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Памятник регионального значения «Дом офицеров Красной армии» загорелся в августе 2022 года

Фото: ГУ МЧС России по Саратовской области Памятник регионального значения «Дом офицеров Красной армии» загорелся в августе 2022 года

Фото: ГУ МЧС России по Саратовской области

Судья Арбитражного суда (АС) Саратовской области Наталья Каштанова удовлетворила 10 октября иск АО «СК „Флан-М“» к ГКУ СО «Управление капитального строительства» (УКС). Суд признал незаконным расторжение контракта. Компания занимается сохранением объекта культурного наследия (ОКН) «Дом офицеров Красной Армии» в Энгельсе, в мкр. Энгельс-1 («Летный городок»).

Гарнизонный дом офицеров построили в 1935 году по проекту архитектора Иосифа Каракиса. Там разместили женские авиационные полки под командованием Героя Советского Союза Марины Расковой. Здание посещали: летчик Валерий Чкалов, космонавты Юрий Гагарин, Герман Титов и Алексей Леонов. Дом неоднократно перестраивали, но ни разу полностью не ремонтировали. С 1 июня 1947 года здание находилось на балансе ВВС Приволжского военного округа. В 2013 году министерство обороны РФ передало объект Энгельсскому району. С 2010 года Дом офицеров пустует.

В 2019 году власти Саратовской области заявили о планах снести памятник и построить на его месте «точную копию» — якобы восстановлению оно не подлежало. Однако против проекта выступили члены регионального отделения Союза архитекторов России. В январе 2021 года объект включили в Единый государственный реестр объектов культурного наследия РФ. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин утверждал, что ремонт обойдется в 300 млн руб. В 2022-м там произошел пожар. После пожара реконструкцию памятника оценили в 658 млн руб. Через два года после пожара вину за ЧП возложили на экс-руководителя УКС Владимира Шевцова.

Контракт стоимостью 690,78 млн руб. заключили с «Флан-М» в марте 2023 года. В карточке закупки приводится документация для подрядчика — государственная историко-культурная экспертиза и акты состояния объекта 2019-го и 2021 года, до пожара. Через пять месяцев после начала подготовительных работ, в августе 2023 года, Вячеслав Володин рассказал, что подрядчик срывает заявленные сроки. По словам политика, организация затянула с корректировкой проекта.

В марте 2025 года господин Володин сказал, что ремонт завершиться в 2026 году. 3 июля ГКУ «Управление капитального строительства» объявило торги на корректировку проекта. Сумма контракта составила 31,23 млн руб. Подрядчик должен обследовать здание и подготовить новую документацию до 25 декабря 2025 года.

Подрядчик АО «Флан-М» привлек к работам ООО «ФракДжет-Строй», а та, в мае 2023 года, — субподрядчика ООО СЗ «Межрегионстрой». Последний предоставил ложные документы о выполнении работ, установила прокуратура. Часть работ выполнена не по проекту. Ущерб оценили в 2,1 млн руб. По факту возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ)

К июлю 2025 года работы подорожали вдвое — до 1,3 млрд руб. Теперь их планируют закончить к 31 декабря 2025 года. На данный момент подрядчик выполнил работы на 73,9 млн руб., УКС оплатил 680,5 млн руб.

АО «СК „Флан-М“» зарегистрировано в Москве в марте 2008 года. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. С 2015 года обществом руководит Леонид Фатеев. По данным Rusprofile, выручка «Флан-М» составила в 2024 году 3,9 млрд руб. (-44% год к году), прибыль — 222 млн руб. (+6%). На 133 подрядах 199-ти государственных и муниципальных учреждений России организация освоила 74 млрд руб. Реконструктор Дома офицеров получил лицензию Минкульта РФ на работы с памятниками в 2015 году. В портфолио «Флан-М»: успешное восстановление усадьбы Васильчиковой на Гоголевском бульваре, Храм Воскресения Христова в Кадашах и т. д.

На данный момент компания является ответчиком по 22 искам в общей сложности на 200 млн руб. Среди дел есть одно о банкротстве — в июле 2025 года соответствующей иск подало калужское ООО «Стройотряд». В конце сентября Арбитражный суд Москвы принял его к производству, текущая сумма требований составляет 48 млн руб.

Дарья Васенина