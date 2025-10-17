Главой Саратовского Россельхознадзора стал Джамбул Исмагулов

Руководителем Управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям с приставкой врио стал Джамбул Исмагулов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В сельском хозяйстве 55-летний Джамбул Исмагулов работает с 1987 года. В свое время он окончил Саратовскую сельскохозяйственную академию (сейчас — Вавиловский университет). В 2006 году приступил к работе в региональном Россельхознадзоре.

С мая 2023 года по июнь 2025 года Джамбул Исмагулов занимал должность замдиректора Саратовской государственной станции агрохимической службы. Далее он возглавил филиал Федерального центра охраны здоровья животных. В сентябре вновь перешел на работу в Россельхознадзор.

Павел Фролов