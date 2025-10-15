В Саратове ужесточают контроль за мероприятиями на воде

В Саратовской области меняются правила безопасности на воде для массовых мероприятий. Соответствующий законопроект обсудили в облдуме на комитете по государственному строительству и местному самоуправлению.

Законопроект внес губернатор Роман Бусаргин. Об основных положениях документа рассказал заместитель начальника управления региональной безопасности правительства Саратовской области по защите населения и территорий Александр Подгорный.

Новелла приводит местное законодательство в соответствие с федеральным законом. Новые правила, в отличие от действующих, будут включать не только запреты и ограничения для некоторых участков реки Волги и малых рек области. Они также установят условия плавания с учетом особенностей водных объектов, меры безопасности для массовых мероприятий и соревнований на маломерных судах, порядок размещения надводных знаков, оповещения об изменениях водного режима и уровни рисков при авариях и чрезвычайных ситуациях.

«Правила обеспечения безопасности людей на водных объектах установят порядок планирования мероприятий по безопасности, порядок проведения массовых мероприятий на воде, особенности установки знаков безопасности, информационных щитов и плакатов. Они также определят мероприятия по безопасности людей на воде, охране их жизни и здоровья в купальный сезон и зимой»,— сообщил замначальника управления региональной безопасности.

Управление уже разработало проекты региональных нормативных актов. Сейчас ждут методические рекомендации МЧС России, на основе которых их скорректируют.

Депутаты спросили, как влиять на нарушения при проведении массовых мероприятий и спортивных соревнований со стороны владельцев резиновых лодок без двигателей или с малой мощностью. Они не являются маломерными судами, а значит, их работу не регулирует ГИМС или другие госструктуры.

«При разработке правил мы прописываем привлечение соответствующих сил и средств для обеспечения безопасности на территории во время массовых мероприятий. Для маломерных судов это пропишут отдельно. Требования к немаломерным судам доработают после утверждения методических рекомендаций МЧС. Их пока нет, мы их ждем»,— ответил господин Подгорный.

Человек на бревне, который мешает, пока не подпадает ни под какие ограничения по закону, отметили депутаты. Господин Подгорный согласился с этим. Большинство депутатов поддержали законопроект.

Татьяна Смирнова