Экс-завкафедрой волгоградского вуза заменили наказание на три года колонии

В Волгоградской области ужесточили наказание бывшему заведующему кафедрой Волгоградской государственной академии физической культуры (ВГАФК) Михаилу Вершинину по уголовному делу о мошенничестве (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

Ранее Советский суд Волгограда наказал Михаила Вершинина принудительным работами сроком на три года с удержанием 10% из зарплаты. Также ему запретили в течение двух лет заниматься преподавательской и тренерской деятельностью.

Волгоградский областной суд заменил данное наказание на реальное лишение свободы. Михаил Вершинин проведет три года в колонии общего режима.

Как выяснилось в суде, с 2017 года по 2023 год Михаил Вершинин получил через посредника денежные средства от нескольких студентов. Речь идет в общей сложности о 650 тыс. руб.

За полученные деньги Михаил Вершинин обещал учащимся проставить положительные оценки по зимним и летним сессиям независимо от их фактических знаний. Сотрудники полиции задержали его во время очередных договоренностей о выставлении оценок.

Павел Фролов