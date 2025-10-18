Урожай для голодного кредитора

Волгоградское сельхозпредприятие «СП Орошаемое» проиграло спор о своей несостоятельности с АО «Альфа-Банк». Апелляция подтвердила включение требований банка на сумму 618 млн руб. в реестр кредиторов, отклонив аргументы ответчика о несоразмерности долга. Общая задолженность предприятия перед 14 компаниями составляет 1,75 млрд руб. Следствие подозревает, что банкротство компании могло быть связано с мошенничеством со стороны ее учредителя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Почти треть долга банкротящегося сельхозпредприятия — перед Альфа-Банком

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Почти треть долга банкротящегося сельхозпредприятия — перед Альфа-Банком

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение о включении требований АО «Альфа-Банк» на сумму 618 млн руб. в реестр кредиторов ООО «Сельскохозяйственное предприятие Орошаемое» (ООО «СП Орошаемое»). Апелляцию подавал сам должник, но суд ее отклонил.

ООО «СП Орошаемое» зарегистрировали в Волгограде в августе 2018 года. Предприятие выращивает зерновые, бобовые и масличные культуры. Компания принадлежит Татьяне Черячукиной и Евгению Акутневу. В сентябре этого года конкурсным управляющим назначили Светлану Уханову. На конец 2024 года в компании работали 33 человека, а средняя зарплата составляла 47,5 тыс. руб. С 2018 по 2024 год компания показывала рост выручки. По данным последней бухгалтерской отчетности, оборот составил 133 млн руб. С момента регистрации юрлицо не несло убытков. Компания стабильно получала прибыль, за 2024 год она составила 228 млн руб. Стоимость активов — 524 млн руб., дебиторская задолженность — 110 млн руб., а кредиторская — 131 млн руб. Сейчас в отношении «СП Орошаемое» открыли шесть исполнительных производств на сумму 21 млн руб.

В феврале 2025 года «СП Орошаемое» подало в суд заявление о банкротстве из-за задолженности в 1,13 млрд руб. перед 14 кредиторами (АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк», ООО «Финагротех», АО «Юникредитбанк»). К сентябрю этого года сумма выросла до 1,75 млрд руб. Одним из первых в процесс включился АО «Альфа-Банк», который предъявил свои требования. Банк заявил, что его требования обеспечены залогом, куда входят земельные участки, мелиоративные системы и права аренды. Общая сумма требований «Альфа-Банка» составила 618,2 млн руб., из которых 496 млн руб. — просроченный основной долг. Остальная часть суммы — это проценты и неустойки.

Задолженность возникла по трем кредитным соглашениям, которые ООО «СП Орошаемое» и «Альфа-Банк» заключили в сентябре-октябре 2024 года.

«Альфа-Банк» настаивал, что его требования должны учесть в третью очередь кредиторов, так как их обеспечивает залог (мелиоративные системы в п. Красный Октябрь и с. Рахинка-2, два земельных участка в Среднеахтубинском районе площадью 1370,8 га и 581,1 га, а также права аренды на еще семь земельных участков). ООО «СП Орошаемое» и другие кредиторы, включая ООО «Финагротех» и ООО «Финагро Трейд», пытались оспорить ходатайство банка. Они просили суд приостановить дело или оставить заявление кредитора без рассмотрения. Сам должник «СП Орошаемое» утверждал, что в других судах уже рассматривают споры, которые связаны с этими кредитными соглашениями. Представители компании сослались на два текущих судебных дела: Мещанский районный суд Москвы рассматривает дело о взыскании задолженности, а Арбитражный суд Москвы — иск должника о признании части одного из кредитных договоров недействительным.

В конце июля Арбитражный суд Волгоградской области отклонил ходатайства «СП Орошаемое» и его контрагентов по делу о включении требований «Альфа-Банка» в реестр. Суд решил, что параллельные судебные процессы не могут стать основанием для приостановки дела, особенно учитывая, что сам банк подал ходатайство о приостановлении процесса в Москве. Суд проверил документы, которые предоставил банк, включая кредитные соглашения, договоры ипотеки и выписки по счетам, и признал требования «Альфа-Банка» обоснованными. Их включили в реестр как обеспеченные залогом имущества должника.

В сентябре 2025 года «СП Орошаемое» признали банкротом, конкурсное производство продлится до марта 2026 года.

В решении о несостоятельности суд обратил внимание на большое расхождение в оценке имущества «СП Орошаемое». Балансовая стоимость мелиоративных систем, которую указали на счетах должника, составляла около 1,08 млрд руб. Однако их кадастровая стоимость, которая ближе к рыночной, составила всего около 100 млн руб., то есть в 10 раз меньше.

Кроме того, по данным региональных УМВД и СУ СКР, учредитель «СП Орошаемое» Евгений Акутнев и владелец ООО «Финагротех» Виктор Черячукин подозреваются в мошенничестве на сумму более 600 млн руб., которое связано с развитием оросительной системы в Среднеахтубинском районе. По версии полиции, в 2022 году «СП Орошаемое» представило документы с завышенными затратами и оформило фиктивные сделки, получив субсидии на 124 млн руб.

ООО «Финагротех» учреждено в Волгограде в марте 2016 года. Основной вид деятельности компании — ремонт машин и оборудования. В 2024 году в фирме работали 13 человек, а средняя зарплата составляла 83,3 тыс. руб. За прошлый год фирма заработала 495 тыс. руб. при обороте 101 млн руб. Стоимость активов — 23 млн руб., дебиторская задолженность 38 млн руб., кредиторская — 90 млн руб. С апреля этого года «Финагротех» проходит через процедуру банкротства по иску «Альфа-Банка». Задолженность перед кредитором составила 586,2 млн руб.

Во время обысков у подозреваемых нашли черновые записи, бухгалтерские документы, телефоны и компьютеры. Следственный комитет возбудил дело в отношении директора и фактического руководителя компании. Бизнесмены подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере и сокрытии денежных средств (ч. 4 ст. 159 и ст. 199.2 УК РФ). В 2024 году они взяли кредиты на 500 млн руб., предоставив банку имущество на 90 млн руб. и обязательство погасить займ за счет будущей субсидии. Они вернули лишь чуть более 3 млн руб., а свыше 496 млн руб. похитили. В 2025 году власти выдали компании дополнительно 254 млн руб., но господа Черячукин и Акутнев направили средства на погашение кредита, игнорируя налоговую задолженность, что привело к банкротству ООО «СП Орошаемое». «В феврале 2025 года один из фигурантов, зная о наличии задолженности по налогам, сборам и страховым взносам в размере около 15 млн руб., организовал перевод поступающих денежных средств не на счета предприятия, а в адрес кредиторов. В результате им были сокрыты денежные средства в сумме свыше 3,8 млн руб., подлежащие взысканию в счет погашения налоговой задолженности»,— сообщала пресс-служба СУ СКР.

ООО «СП Орошаемое» оспаривало определение первой инстанции в сентябре. Помимо приостановления производства по кредитным соглашениям с «Альфа-Банком», в апелляции предприятие хотело добиться отмены неустойки в 122 млн руб. за просрочку погашения долга, настаивая на ее несоразмерности. Однако в октябре 12 арбитражный апелляционный суд поддержал постановление первой инстанции, отметив, что иск компании в Арбитражном суде Москвы об аннулировании части кредитного соглашения уже отклонили. Также суд отклонил доводы о снижении неустойки, так как должник не предоставил доказательств ее несоразмерности. В итоге требование «Альфа-Банка» включили в реестр.

Нина Шевченко