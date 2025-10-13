«Хорошие идеи мы превращаем в хаос»

В Саратовской областной думе раскритиковали организацию дорожного движения в областном центре. Депутаты и общественники признали, что система бесплатных и платных парковок работает не так, как изначально предполагалось: вместо порядка на дорогах появилось еще больше жалоб от автомобилистов и путаницы. Дошло до того, что возле платных парковок установлены знаки «Стоянка запрещена». Автомобилисты паркуются и получают штрафы. Депутаты поинтересовались у чиновников, с какой целью так было сделано. В областной прокуратуре призвали власти пересмотреть дорожные знаки на предмет соответствия проекту организации дорожного движения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Платные парковки в Саратове заработали с 1 сентября 2025 года

Платные парковки заработали в Саратове с 1 июня 2024 года. Однако после их введения автомобилистам трудно парковаться даже на них. Об этом в областной думе рассказал председатель комиссии по контролю за качеством капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог Вадим Рогожин («Единая Россия»).

Депутаты с общественниками вышли в рейд и зафиксировали, что эвакуаторщики работают с особым усердием. «Складывается впечатление, что они подкарауливают машины, чтобы отвезти их на штрафстоянку»,— рассказал господин Рогожин. При этом почему-то не трогают машины, которые припаркованы вторым рядом и действительно мешают. Дмитрий Полулях («Единая Россия») отметил, что отсутствие необходимых парковок и работа эвакуаторщиков носят коррупционную составляющую.

В ГИБДД отметили, что к ним поступает много жалоб на неправильно припаркованные машины, и в сутки эвакуатор забирает десятки машин.

Проблемы сводятся к ненадлежащей организации проекта дорожного движения. В качестве примера депутаты отметили ряд пригодных для парковки мест, где стоит знак «Остановка запрещена». «Складывается впечатление, что некоторые знаки ставят для того, чтобы штрафовать людей,— сказал господин Рогожин. — Кто-то придумал поставить там знак, еще камеру там повесили. Автомобилист едет и — хлоп — наезжает на штраф». Прокурор отдела Алексей Грачев подтвердил, что дорожные знаки установлены не там, где им положено быть, а некоторые из них скрыты ветвями деревьев.

Также у проверяющих вызвало сомнение, почему под парковку для инвалидов отводится целых 12 м. В мэрии ответили, что не готовы пояснить этот случай, предположив, что место может отводиться под микроавтобус для нескольких колясочников. Однако депутаты напомнили, что в каждом парковочном пространстве предусмотрено хотя бы одно место для инвалидов шириной от 3,5 до 7 м.

Член Общественного совета Евгений Малявко указал на плохую организацию: на платных парковках автомобилисты ставят машины «елочкой», а не параллельно. Также, по его словам, не налажена система оплаты штрафов, которые не приходят на «Госуслуги» или почту, а нарушителя вызывают на комиссию. «Алгоритм на сегодняшний день непродуманный, неэффективный и непрактичный»,— сообщил он.

Депутаты также раскритиковали организацию движения на Славянской площади, где после появления новой развязки регулярно происходят ДТП, и на ул. Чапаева, где водителей «заставляют» выезжать на встречную полосу.

В мэрии Саратова сообщили, что заинтересованы в развитии улично-дорожной сети, но не готовы дать информацию о выявленных «ловушках», попросив предоставить адреса. Такой ответ возмутил участников заседания, поскольку в мэрии работают специалисты, которые должны заниматься этими вопросами.

«Парковки — очень классная идея, мы очищаем дороги от лишнего транспорта, — сказал господин Полулях. — Но хорошие идеи мы превращаем в хаос. Нужно дорабатывать комплексную транспортную схему». Прокурор Алексей Грачев призвал мэрию пересмотреть, соответствуют ли знаки проекту организации дорожного движения.

По итогам совещания было решено обратить внимание на ошибки в организации движения на центральных улицах Саратова и встретиться по этому вопросу через месяц.

Татьяна Смирнова