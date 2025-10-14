Новым врио мэра Нариманова назначен Андрей Попов

Андрей Попов назначен временно исполняющим обязанности главы Нариманова в Астраханской области. Соответствующее постановление подписал губернатор Игорь Бабушкин.

Господин Попов будет выполнять обязанности до избрания нового главы муниципального образования и вступления его в должность. До назначения Андрей Попов работал начальником отдела по ЖКХ, строительству и благоустройству администрации Нариманова.

Его предшественница Ольга Кудряшова ушла в отставку добровольно, но ранее в отношении нее было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере. Дело связано с ремонтом сетей теплоснабжения.

Нина Шевченко