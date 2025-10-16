Владимир Попков перестал возглавлять волгоградский комитет физкультуры и спорта

Владимир Попков покинул пост председателя комитета физической культуры и спорта Волгоградской области. О его увольнении сообщила пресс-служба администрации региона.

Причины отставки Владимира Попкова не называются. Временно осуществлять полномочия руководителя комитета будет его заместитель Михаил Чернов.

Указанный пост Владимир Попков занял в ноябре 2022 года. До этого он возглавлял комитет по развитию туризма — с января 2021 года. Владимиру Попкову 46 лет.

Павел Фролов